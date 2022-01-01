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https://arabic.sputniknews.com/20220101/أستراليا-تغير-اسم-إحدى-الجزر-بمناسبة-الذكرى-السبعين-لاعتلاء-الملكة-إليزابيت-الثانية-العرش-1054826716.html
أستراليا تغير اسم إحدى الجزر بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيت الثانية العرش
أستراليا تغير اسم إحدى الجزر بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيت الثانية العرش
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم السبت، عن إعادة تسمية جزيرة "آسبن" في كانبيرا، باسم الملكة إليزابيث الثانية، تكريما لها بمناسبة مرور 70 عاماً... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:16+0000
2022-01-01T15:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال موريسون، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني التابع لرئاسة الوزراء الأسترالية: لطالما كان لإليزابيث الثانية، "مودة عميقة واتصال وثيق بالشعب الأسترالي".وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء الأسترالي، إلى أنه تم التخطيط لعدد من الفعاليات تقديراً لخدمة الملكة على مدى سبعة عقود. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، إصدار الطوابع والعملات التذكارية، وكذلك إعادة تسمية الجزيرة.وأضاف موريسون: "سيتم تغيير اسم جزيرة أسبن الواقعة على بحيرة بيرلي غريفين في كانبيرا، في كاريلون الوطنية، إلى جزيرة الملكة "إليزابيث الثانية"، في احتفال خاص في حزيران/يونيو 2022".وتعتبر أستراليا جزء من دول الكومنولث التي يرأسها التاج البريطانيولدت إليزابيث الثانية في 21 نيسان/أبريل 1926، وفي السنة الماضية بلغت من العمر 95 عاماً. وستحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتوليها العرش.
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أستراليا تغير اسم إحدى الجزر بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيت الثانية العرش

15:16 GMT 01.01.2022
© AP Photo / Joe Giddensالملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Joe Giddens
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم السبت، عن إعادة تسمية جزيرة "آسبن" في كانبيرا، باسم الملكة إليزابيث الثانية، تكريما لها بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلائها العرش هذا العام.
موسكو - سبوتنيك. وقال موريسون، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني التابع لرئاسة الوزراء الأسترالية: لطالما كان لإليزابيث الثانية، "مودة عميقة واتصال وثيق بالشعب الأسترالي".

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء الأسترالي، إلى أنه تم التخطيط لعدد من الفعاليات تقديراً لخدمة الملكة على مدى سبعة عقود. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، إصدار الطوابع والعملات التذكارية، وكذلك إعادة تسمية الجزيرة.

وأضاف موريسون: "سيتم تغيير اسم جزيرة أسبن الواقعة على بحيرة بيرلي غريفين في كانبيرا، في كاريلون الوطنية، إلى جزيرة الملكة "إليزابيث الثانية"، في احتفال خاص في حزيران/يونيو 2022".

وتعتبر أستراليا جزء من دول الكومنولث التي يرأسها التاج البريطاني

ولدت إليزابيث الثانية في 21 نيسان/أبريل 1926، وفي السنة الماضية بلغت من العمر 95 عاماً. وستحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتوليها العرش.
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