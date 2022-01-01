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أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 19 ألفا و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:06+0000
2022-01-01T13:06+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 19 ألفا و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 1843 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 9.3 بالمئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 519 ألف و733 إصابة.وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو بـ 2472 إصابة، تليها سان بطرسبورغ بـ 1534 إصابة، ثم ضواحي موسكو بـ 1271 إصابة.كما أشار البيان إلى تسجيل 847 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 67 حالة في موسكو، و56 حالة في مدينة سان بطرسبورغ، و46 حالة في ضواحي موسكو، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 309 ألف و 707 حالة وفاة.فيما نوه البيان إلى تعافي 30 ألف و144 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 497 ألف 063 شخصا
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أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد

13:06 GMT 01.01.2022
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 19 ألفا و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس انخفاضا مقارنة بيوم أمس حيث سجلت 847 حالة وفاة جديدة مقابل 912 حالة وفاة يوم أمس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 19 ألفا و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 1843 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 9.3 بالمئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 519 ألف و733 إصابة.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو بـ 2472 إصابة، تليها سان بطرسبورغ بـ 1534 إصابة، ثم ضواحي موسكو بـ 1271 إصابة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 847 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 67 حالة في موسكو، و56 حالة في مدينة سان بطرسبورغ، و46 حالة في ضواحي موسكو، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 309 ألف و 707 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 30 ألف و144 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 497 ألف 063 شخصا
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