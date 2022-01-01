أفضل لاعبة كرة قدم في العالم

كان أداء بوتياس مذهلا على المستوى الفردي، وبعيدا عن حصد الألقاب مع فريق برشلونة، فإنها تعطي مثالًا أقرب للاعبين رجال مثل ميسي ورونالدو في القدرة على تغيير المفاهيم الثابتة عن كرة القدم لما يقدمه أمثال هؤلاء من متعة واحترافية.
حازت الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة وسط نادي برشلونة، لقب الأفضل في العالم لعام 2021 من "غلوب سوكر"، بعد أسابيع قليلة من حصولها على جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول".
كان أداء بوتياس مذهلا على المستوى الفردي، وبعيدا عن حصد الألقاب مع فريق برشلونة، فإنها تعطي مثالًا أقرب للاعبين رجال مثل ميسي ورونالدو في القدرة على تغيير المفاهيم الثابتة عن كرة القدم لما يقدمه أمثال هؤلاء من متعة واحترافية.