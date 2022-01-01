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أفضل لاعبة كرة قدم في العالم
أفضل لاعبة كرة قدم في العالم
حازت الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة وسط نادي برشلونة، لقب الأفضل في العالم لعام 2021 من "غلوب سوكر"، بعد أسابيع قليلة من حصولها على جائزة الكرة الذهبية من... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T12:09+0000
2022-01-01T12:09+0000
انفوجرافيك
أخبار برشلونة
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كان أداء بوتياس مذهلا على المستوى الفردي، وبعيدا عن حصد الألقاب مع فريق برشلونة، فإنها تعطي مثالًا أقرب للاعبين رجال مثل ميسي ورونالدو في القدرة على تغيير المفاهيم الثابتة عن كرة القدم لما يقدمه أمثال هؤلاء من متعة واحترافية.
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انفوجرافيك, أخبار برشلونة, инфографика

أفضل لاعبة كرة قدم في العالم

12:09 GMT 01.01.2022
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حازت الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة وسط نادي برشلونة، لقب الأفضل في العالم لعام 2021 من "غلوب سوكر"، بعد أسابيع قليلة من حصولها على جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول".
لاعبة الوسط الإسبانية أليكسيا بوتياس (27 عاما) الفائزة بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم - إنفوجراف - سبوتنيك عربي
كان أداء بوتياس مذهلا على المستوى الفردي، وبعيدا عن حصد الألقاب مع فريق برشلونة، فإنها تعطي مثالًا أقرب للاعبين رجال مثل ميسي ورونالدو في القدرة على تغيير المفاهيم الثابتة عن كرة القدم لما يقدمه أمثال هؤلاء من متعة واحترافية.
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