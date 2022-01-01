https://arabic.sputniknews.com/20220101/أفيخاي-أدرعي-لإعلامي-في-قناة-الجزيرة-دعاؤكم-علينا-تحول-إلى-نعمة-1054831297.html

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

شهد موقع "تويتر" سجالا حادا بين الإعلامي في قناة "الجزيرة" القطرية أحمد منصور والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T17:17+0000

2022-01-01T17:17+0000

2022-01-01T17:17+0000

إسرائيل

الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي

حركة حماس

قناة الجزيرة

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بدأت القصة، عندما نشر منصور تغريدة مع جثة مسجاة على الأرض لفلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.فرد أفيخاي أدرعي على منصور معتبرا أن القتيل لم يكن مدنيا "بل مخربا" حاول طعن مدنيين وجنود إسرائيليين.واتهم أدرعي منصور بالتحدث "بلغة التحريض والكذب"، مرفقا صورة بالسكين "التي حاول استخدامها هذا "المدني" المزعوم"، وفق قوله.لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، إذ كتب أحمد منصور لاحقا: "يا أفيخاي: جرائم جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تملأ وثائقها مجلدات بين السماء والأرض وإذا كان جيشك رجالًا فلتواجهوا رجالا مثلكم فى ساحات القتال لا أطفالا عزل، فلا زال العالم يسمع صوت صراخك وصراخ قادتك من الألم خلال اعتدائكم الأخير على غزة وطلبكم وساطة الجميع حتى ترحمكم حماس".هذا الرد أغضب على ما يبدو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي كتب يقول: "المهم أنك تصدق وتؤمن بالأكاذيب التي تبثها، وجوابي لك انظر من حولك، انظر إلى ما حال بكل الأماكن حيث سيطرت عليها جماعتك أو تسيطر عليها من فقر وبطالة وخراب"، دون تسمية الجماعة التي تحدث عنها.وتابع أدرعي: "أنتم تتمنون وتتضرعون لزوال إسرائيل منذ 74 عامًا فتحول الدعاء علينا إلى نعمة، فنحن نثبت يومًا بعد يوم تطورنا وتفوقنا والأهم صدقنا".وأمس الجمعة، صرح الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصلت سيارة فلسطينية بالقرب من نقطة عسكرية في مفترق غيتي أفيشار في لواء إفرايم الإقليمي. نزل إرهابي من السيارة وفي يده سكين وركض باتجاه موقف الباص حيث كان يوجد مدنيون وجنود".وأضاف: "أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابي وقتلوه، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المحاور في المنطقة فيما تقوم القوات بملاحقة السيارة والمشتبه بهم الآخرين".

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إسرائيل, الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, أفيخاي أدرعي, حركة حماس, قناة الجزيرة