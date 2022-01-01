أكبر مصدر للفحم في العالم يحظر تصديره خلال يناير الجاري... هل ترتفع أسعاره؟

وحسبما نقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام محلية اليوم السبت، فإن وزارة الطاقة الإندونيسية، أصدرت بيانا أكدت فيه حظر صادرات الفحم في يناير، بسبب مخاوف من انخفاض الإمدادات لمحطات الطاقة المحلية.الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، حيث صدرت نحو 400 مليون طن في عام 2020، وأكبر زبائنها هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.ولدى إندونيسيا ما يسمى بسياسة التزام السوق المحلي (دي إم أو) حيث يجب على عمال مناجم الفحم توفير 25 % من الإنتاج السنوي لمرفق الدولة بسعر أقصى قدره 70 دولارًا للطن، وهو أقل بكثير من أسعار السوق الحالية.وقال: "سيتم تقييم حظر التصدير وإعادة فحصه على أساس تحقيق الكفاية من مخزون الفحم لمحطات الطاقة التابعة لشركة بي إل إن و آي بي بي".من جانبه، أكد أحمد زهدي دوي كوسوما، محلل الصناعة في بنك مانديري، أن الحظر سيدفع أسعار الفحم العالمية إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة مع انخفاض المخزونات، مضيفًا أن عملاء إندونيسيا قد يتجهون إلى روسيا أو أستراليا أو منغوليا.وعن دوافع إندونيسيا لهذا لقرار، قال بوتيرا ساتريا سامبيجانتورو، الخبير الاقتصادي في شركة الوساطة "باهانا سيكوريتاس"، إن النمو الاقتصادي لإندونيسيا ربما أدى إلى ارتفاع توقعات استهلاك الكهرباء والفحم مقارنة بالتوقعات السابقة.يشار إلى أن إندونيسيا كانت قد علقت صادرات الفحم في أغسطس/ آب 2021، من 34 شركة لتعدين الفحم، وقالت إنها فشلت في الوفاء بالتزامات السوق المحلية بين يناير ويوليو/ تموز من العام الماضي.وتعد إندونيسيا من بين أكبر 10 دول مصدرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشكل الفحم نحو 60% من مصادر الطاقة فيها.
الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، حيث صدرت نحو 400 مليون طن في عام 2020، وأكبر زبائنها هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
ولدى إندونيسيا ما يسمى بسياسة التزام السوق المحلي (دي إم أو) حيث يجب على عمال مناجم الفحم توفير 25 % من الإنتاج السنوي لمرفق الدولة بسعر أقصى قدره 70 دولارًا للطن، وهو أقل بكثير من أسعار السوق الحالية.
وأكد بيان وزارة الطاقة الإندونيسية على ضرورة تخزين جميع الفحم في الموانئ لتزويد محطات الطاقة ومنتجي الطاقة المستقلين (آي بي بي).
وقال: "سيتم تقييم حظر التصدير وإعادة فحصه على أساس تحقيق الكفاية من مخزون الفحم لمحطات الطاقة التابعة لشركة بي إل إن و آي بي بي".
من جانبه، أكد أحمد زهدي دوي كوسوما، محلل الصناعة في بنك مانديري، أن الحظر سيدفع أسعار الفحم العالمية إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة مع انخفاض المخزونات، مضيفًا أن عملاء إندونيسيا قد يتجهون إلى روسيا أو أستراليا أو منغوليا.
وقال: "في خضم حالة عدم اليقين العالمية هذه، غالبًا ما يبحث السوق عن الشركاء الأكثر أمانًا".
وعن دوافع إندونيسيا لهذا لقرار، قال بوتيرا ساتريا سامبيجانتورو، الخبير الاقتصادي في شركة الوساطة "باهانا سيكوريتاس"، إن النمو الاقتصادي لإندونيسيا ربما أدى إلى ارتفاع توقعات استهلاك الكهرباء والفحم مقارنة بالتوقعات السابقة.
يشار إلى أن إندونيسيا كانت قد علقت صادرات الفحم في أغسطس/ آب 2021، من 34 شركة لتعدين الفحم، وقالت إنها فشلت في الوفاء بالتزامات السوق المحلية بين يناير ويوليو/ تموز من العام الماضي.
وتعد إندونيسيا من بين أكبر 10 دول مصدرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشكل الفحم نحو 60% من مصادر الطاقة فيها.