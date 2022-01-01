https://arabic.sputniknews.com/20220101/أكبر-مصدر-للفحم-في-العالم-يحظر-تصديره-خلال-يناير-الجاري-هل-ترتفع-أسعاره؟-1054815540.html

أكبر مصدر للفحم في العالم يحظر تصديره خلال يناير الجاري... هل ترتفع أسعاره؟

أكبر مصدر للفحم في العالم يحظر تصديره خلال يناير الجاري... هل ترتفع أسعاره؟

حظرت إندونيسيا تصدير الفحم الحراري خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب تخوفها من نقصانه محليا. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T10:31+0000

2022-01-01T10:31+0000

2022-01-01T10:31+0000

إندونيسيا

الاحتباس الحراري

الفحم

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وحسبما نقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام محلية اليوم السبت، فإن وزارة الطاقة الإندونيسية، أصدرت بيانا أكدت فيه حظر صادرات الفحم في يناير، بسبب مخاوف من انخفاض الإمدادات لمحطات الطاقة المحلية.الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، حيث صدرت نحو 400 مليون طن في عام 2020، وأكبر زبائنها هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.ولدى إندونيسيا ما يسمى بسياسة التزام السوق المحلي (دي إم أو) حيث يجب على عمال مناجم الفحم توفير 25 % من الإنتاج السنوي لمرفق الدولة بسعر أقصى قدره 70 دولارًا للطن، وهو أقل بكثير من أسعار السوق الحالية.وقال: "سيتم تقييم حظر التصدير وإعادة فحصه على أساس تحقيق الكفاية من مخزون الفحم لمحطات الطاقة التابعة لشركة بي إل إن و آي بي بي".من جانبه، أكد أحمد زهدي دوي كوسوما، محلل الصناعة في بنك مانديري، أن الحظر سيدفع أسعار الفحم العالمية إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة مع انخفاض المخزونات، مضيفًا أن عملاء إندونيسيا قد يتجهون إلى روسيا أو أستراليا أو منغوليا.وعن دوافع إندونيسيا لهذا لقرار، قال بوتيرا ساتريا سامبيجانتورو، الخبير الاقتصادي في شركة الوساطة "باهانا سيكوريتاس"، إن النمو الاقتصادي لإندونيسيا ربما أدى إلى ارتفاع توقعات استهلاك الكهرباء والفحم مقارنة بالتوقعات السابقة.يشار إلى أن إندونيسيا كانت قد علقت صادرات الفحم في أغسطس/ آب 2021، من 34 شركة لتعدين الفحم، وقالت إنها فشلت في الوفاء بالتزامات السوق المحلية بين يناير ويوليو/ تموز من العام الماضي.وتعد إندونيسيا من بين أكبر 10 دول مصدرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشكل الفحم نحو 60% من مصادر الطاقة فيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211011/أوروبا-تتجه-لاستخدام-الفحم-بسبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-1050404999.html

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إندونيسيا, الاحتباس الحراري, الفحم