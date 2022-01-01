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https://arabic.sputniknews.com/20220101/أهالي-تبوك-يستمتعون-بتساقط-الثلوج-على-جبل-اللوز-شمالي-السعودية-فيديو-1054825219.html
أهالي تبوك يستمتعون بتساقط الثلوج على جبل اللوز شمالي السعودية... فيديو
أهالي تبوك يستمتعون بتساقط الثلوج على جبل اللوز شمالي السعودية... فيديو
كست الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك شمالي المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعد أن تساقطت بكثافة في مشهد يشبه الأجواء الأوروبية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:49+0000
2022-01-01T14:49+0000
ثلوج
السعودية
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وعرضت قناة "الإخبارية" الرسمية في المملكة مشاهد مصورة تظهر الثلوج وقد غطت جبل اللوز.وقال مراسل قناة "الإخبارية"، إن هناك إقبالا من الأهالي على المنطقة من أجل الاستمتاع بالأجواء الباردة في أعلى قمم جبل اللوز.وتوقع المراسل الذي ظهر خلفه بعض المواطنين الذين قدموا للاستمتاع بالمشهد غير التقليدي في المنطقة أن يستمر هذا المشهد حتى يوم غد الأحد.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية توقع تساقط الثلوج على جبل اللوز، محذرا من احتمال تدني مدى الرؤية بهذه المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.
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ثلوج, السعودية

أهالي تبوك يستمتعون بتساقط الثلوج على جبل اللوز شمالي السعودية... فيديو

14:49 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / Vincenzo Pintoثلوج في روما، إيطاليا 26 فبراير/ شباط 2018
ثلوج في روما، إيطاليا 26 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
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كست الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك شمالي المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعد أن تساقطت بكثافة في مشهد يشبه الأجواء الأوروبية.
وعرضت قناة "الإخبارية" الرسمية في المملكة مشاهد مصورة تظهر الثلوج وقد غطت جبل اللوز.
وقال مراسل قناة "الإخبارية"، إن هناك إقبالا من الأهالي على المنطقة من أجل الاستمتاع بالأجواء الباردة في أعلى قمم جبل اللوز.
وتوقع المراسل الذي ظهر خلفه بعض المواطنين الذين قدموا للاستمتاع بالمشهد غير التقليدي في المنطقة أن يستمر هذا المشهد حتى يوم غد الأحد.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية توقع تساقط الثلوج على جبل اللوز، محذرا من احتمال تدني مدى الرؤية بهذه المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.
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