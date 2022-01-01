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أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الداخلية اعتبارا من اليوم
أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الداخلية اعتبارا من اليوم
أصبح القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني والذي يقضي بمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والمياه الداخلية لأوكرانيا، ساريا اعتبارا من اليوم السبت 1... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:19+0000
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وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد هذا القانون في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتم نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.وبحسب نص القانون الأوكراني، يحظر على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" (كما يطلقون على روسيا في أوكرانيا) نقل الركاب والبضائع على الرحلات الدولية بين موانئ أوكرانيا النهرية.وفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية الأوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.يشار إلى أن الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا تشمل أنهارًا مثل نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وغيرها. يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية كانت قد تدهورت بسبب النزاع المسلح في دونباس، حيث تتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفي يناير 2015 أعلنتها "دولة معتدية"، ووقفت الدول الغربية في صف أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.وينفي الكرملين المزاعم الأوكرانية، مشددا على أن موسكو لا تشارك في الصراع الأوكراني الداخلي، وعلى النقيض فهي تأمل أن تتمكن كييف من تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/لافروف-دول-الناتو-تحول-أوكرانيا-بشكل-ممنهج-إلى-قاعدة-عسكرية-ضد-روسيا-1054785861.html
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أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الداخلية اعتبارا من اليوم

08:19 GMT 01.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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أصبح القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني والذي يقضي بمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والمياه الداخلية لأوكرانيا، ساريا اعتبارا من اليوم السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد هذا القانون في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتم نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.
وبحسب نص القانون الأوكراني، يحظر على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" (كما يطلقون على روسيا في أوكرانيا) نقل الركاب والبضائع على الرحلات الدولية بين موانئ أوكرانيا النهرية.
وفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
لافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا
أمس, 08:56 GMT
يشار إلى أن الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا تشمل أنهارًا مثل نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وغيرها.
يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية كانت قد تدهورت بسبب النزاع المسلح في دونباس، حيث تتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفي يناير 2015 أعلنتها "دولة معتدية"، ووقفت الدول الغربية في صف أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.
وينفي الكرملين المزاعم الأوكرانية، مشددا على أن موسكو لا تشارك في الصراع الأوكراني الداخلي، وعلى النقيض فهي تأمل أن تتمكن كييف من تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية.
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