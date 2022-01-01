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https://arabic.sputniknews.com/20220101/أول-رسالة-لبابا-الفاتيكان-في-العام-الجديد-العنف-ضد-المرأة-يغضب-الله-1054818344.html
أول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
أول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
دعا بابا الفاتيكان في رسالته بمناسبة العام الجديد، اليوم السبت، لإنهاء العنف ضد المرأة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T12:08+0000
2022-01-01T12:08+0000
2022-01-01T12:08+0000
العالم
أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب "رويترز"، شارك البابا فرنسيس في قداس بكاتدرائية القديس بطرس بمناسبة عيد القديسة مريم ويوم السلام العالمي.وقال في كلمته "لأن الأم تمنح الحياة، والمرأة تحافظ على إبقاء العالم (متوحدا)، دعونا نبذل جهودا أكبر في دعم الأمهات وحماية النساء".وبدا بابا الفاتيكان في صحة جيدة اليوم السبت بعد حدث مفاجىء عشية العام الجديد، حيث حضر قداسا لكنه لم يرأسه في اللحظة الأخيرة كما كان متوقعا.ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل نحو عامين، تحدث البابا فرنسيس عدة مرات عن العنف المنزلي الذي زاد في الكثير من البلدان نظرا للبقاء في المنازل لفترات أطول من المعتاد.وكانت مشاركة العامة في القداس أقل من الأعوام الماضية بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.وسجلت إيطاليا، التي تضم مدينة الفاتيكان، 144243 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، وفرضت في الآونة الأخيرة إجراءات جديدة لمكافحة المرض مثل الالتزام بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بابا-الفاتيكان-يصف-انخفاض-معدل-المواليد-في-إيطاليا-بـالمأساة-1054578600.html
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العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
دعا بابا الفاتيكان في رسالته بمناسبة العام الجديد، اليوم السبت، لإنهاء العنف ضد المرأة.
وحسب "رويترز"، شارك
البابا فرنسيس
في قداس بكاتدرائية القديس بطرس بمناسبة عيد القديسة مريم ويوم السلام العالمي.
وقال في كلمته "لأن الأم تمنح الحياة، والمرأة تحافظ على إبقاء العالم (متوحدا)، دعونا نبذل جهودا أكبر في دعم الأمهات وحماية النساء".
وأضاف: "كم من عنف يمارس ضد النساء! يكفي هذا. العنف ضد المرأة يغضب الرب".
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
وبدا بابا الفاتيكان في صحة جيدة اليوم السبت بعد حدث مفاجىء عشية العام الجديد، حيث حضر قداسا لكنه لم يرأسه في اللحظة الأخيرة كما كان متوقعا.
26 ديسمبر 2021, 13:30 GMT
ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل نحو عامين، تحدث البابا فرنسيس عدة مرات عن العنف المنزلي الذي زاد في الكثير من البلدان نظرا للبقاء في المنازل لفترات أطول من المعتاد.
وكانت مشاركة العامة في القداس أقل من الأعوام الماضية بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.
وسجلت إيطاليا، التي تضم مدينة الفاتيكان، 144243 إصابة جديدة
بفيروس كورونا
أمس الجمعة، وفرضت في الآونة الأخيرة إجراءات جديدة لمكافحة المرض مثل الالتزام بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.