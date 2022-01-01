أول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة

وقامت دنيا سمير غانم بأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة مع شقيقتها ايمي، والدعاء لوالديها، مؤكدة أنه كان يوما صعبا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة.ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمي، من الأراضي المقدسة عبر ستوري حسابها على "إنستغرام"، ونشرتها وسائل إعلام مصرية، موجة الشكر إلى جمهورها.وتحتفل دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز.وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ إصابتها بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمي، من الأراضي المقدسة عبر ستوري حسابها على "إنستغرام"، ونشرتها وسائل إعلام مصرية، موجة الشكر إلى جمهورها.
وتحتفل دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز.
وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ إصابتها بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.