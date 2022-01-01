تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/أول-عيد-ميلاد-بعد-وفاة-والديها-دنيا-سمير-غانم-تحتفل-بطريقة-مختلفة-1054821127.html
أول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة
أول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة
احتفلت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، بالعام الجديد وعيد ميلادها، بطريقة مختلفة، لأول مرة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:10+0000
2022-01-01T13:10+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053336016_0:11:2047:1162_1920x0_80_0_0_016745aed66ccee0b1b3ed4c71baf815.jpg
وقامت دنيا سمير غانم بأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة مع شقيقتها ايمي، والدعاء لوالديها، مؤكدة أنه كان يوما صعبا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة.ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمي، من الأراضي المقدسة عبر ستوري حسابها على "إنستغرام"، ونشرتها وسائل إعلام مصرية، موجة الشكر إلى جمهورها.وتحتفل دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز.وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ إصابتها بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/حسن-الرداد-يرد-لأول-مرة-على-أنباء-انفصاله-عن-الفنانة-إيمي-سمير-غانم-1054591566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053336016_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_5af714f46fa3df71bf1c943735b59db6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر

أول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة

13:10 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
تابعنا عبر
احتفلت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، بالعام الجديد وعيد ميلادها، بطريقة مختلفة، لأول مرة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.
وقامت دنيا سمير غانم بأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة مع شقيقتها ايمي، والدعاء لوالديها، مؤكدة أنه كان يوما صعبا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة.
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
حسن الرداد يرد لأول مرة على أنباء انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم
26 ديسمبر 2021, 18:00 GMT
ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمي، من الأراضي المقدسة عبر ستوري حسابها على "إنستغرام"، ونشرتها وسائل إعلام مصرية، موجة الشكر إلى جمهورها.
وتحتفل دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز.
وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ إصابتها بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:18 GMTعبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو
13:13 GMTمستشار الكاظمي يكشف أسباب زيادة احتياطي العراق النقدي
13:10 GMTاليابان تطرح لقاحا يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا
13:10 GMTأول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة
13:08 GMTعالم يوناني يتوقع تاريخ انتهاء الوباء
13:06 GMTأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
13:06 GMTالحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا وسترون كيف ستصب المصائب على رؤوسكم
13:05 GMTمركز القلب في أسوان يكشف حقيقة وفاة مجدي يعقوب
13:02 GMTشيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو
13:01 GMTحالة من الذعر تصيب طاقم حاملة طائرات بريطانية بسبب مناورات القوات الجوية الروسية
12:53 GMTالاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم
12:49 GMTخبير: حظر طالبان لتنظيم القاعدة وتسليم قادته قد يصبح خطوة نحو الاعتراف بها
12:47 GMTالاتحاد الجزائري: إلغاء غامبيا للمباراة الودية قلة احترام ونقص في الاحترافية
12:38 GMTملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
12:22 GMTقسد تختطف مواطنين في ريف دير الزور شرقي سوريا بغطاء أمريكي
12:15 GMT"فيلق القدس" الإيراني: جنودنا لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق هذا الوعد
12:09 GMTأفضل لاعبة كرة قدم في العالم
12:08 GMTأول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
12:04 GMTما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟
12:01 GMTوكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام