https://arabic.sputniknews.com/20220101/إسرائيل-تقرر-الرد-عسكريا-على-إطلاق-صواريخ-من-غزة-1054834381.html

إسرائيل تقرر الرد عسكريا على إطلاق صواريخ من غزة

إسرائيل تقرر الرد عسكريا على إطلاق صواريخ من غزة

قررت إسرائيل القيام برد عسكري على إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة تل أبيب سقطا في البحر المتوسط صباح اليوم السبت، بحسب إعلام عبري. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T18:27+0000

2022-01-01T18:27+0000

2022-01-01T18:27+0000

الجيش الإسرائيلي

قطاع غزة

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ذكرت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم: "قرر الجيش الإسرائيلي الهجوم ردا على إطلاق الصواريخ على غوش دان (منطقة في وسط إسرائيل تضم تل أبيب)".ونقلت عن مصدر أمني قوله: "سيكون هناك رد، هذا حادث خطير وغير مقبول".وأضافت القناة: "رغم التقديرات بأن حركة الجهاد الإسلامي هي من تقف خلف إطلاق الصاروخين، في إسرائيل يقولون إن حماس مسؤولة عن كل ما يحدث داخل القطاع".وأشارت إلى إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود مع قطاع غزة، تمهيدا للهجوم المرتقب.في السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: أن "مؤسسة الدفاع قررت الرد على إطلاق الصاروخين في ساعة مبكرة من صباح اليوم على وسط البلاد من قطاع غزة، على الرغم من محاولات حماس العمل مع مصر لمنع التحرك".وأضافت الصحيفة: "قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم لا يقبلون مزاعم حركة حماس بأن إطلاق الصواريخ كان بسبب البرق، وقالوا إنه إذا لم تعرف حماس كيفية الحفاظ على ترسانتها الصاروخية، فليقوموا بتفككيها"وقالت إن الحديث الآن في المنظومة السياسية والعسكرية الإسرائيلية يتركز حول مدى شدة الهجوم المحتمل على قطاع غزة.وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قد أجرى في وقت سابق تقييما للوضع بعد الأحداث الأخيرة، قدم خلاله سلسلة من "طرق العمل" الممكنة.ووقع الحادث الأمني ​​قرابة الساعة 7:00 صباحا، حيث أُطلق صاروخان من قطاع غزة وسقطا في البحر قبالة ساحل تل أبيب. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من منظومة القبة الحديدية في إسرائيل ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وكذلك لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.ونشرت وسائل الإعلام في غزة أنباء مفادها أن خطأ تسبب في الإطلاق ولم يكن متعمدا، بحسب موقع "واللا".ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث آخر "غير عادي" أصيب فيه إسرائيلي بجروح خفيفة في حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، أثناء أعمال صيانة.ورد الجيش الإسرائيلي على الحادث بإطلاق قذائف مدفعية على أهداف تابعة لحركة حماس في القطاع، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/الجيش-الإسرائيلي-يواجه-معضلة-بعد-إطلاق-صاروخين-من-غزة-قرب-تل-أبيب-1054829137.html

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الجيش الإسرائيلي, قطاع غزة