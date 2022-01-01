تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/إصابة-4-فلسطينيين-بالرصاص-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1054826608.html
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، مع قوات الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:10+0000
2022-01-01T15:14+0000
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
فلسطين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054703808_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_42b075c5e66e9b4f23d5ceec52eeb627.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن المواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.ونقلت عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، ما قاد إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، أسفرت عن إصابة 4 مواطنيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن فلسطينيين رشقوا قوات إسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال "دورية روتينية" في منطقة قرية صانور، فيما ردت القوات الإسرائيلية باستخدام وسائل تفريق التظاهرات.وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بعمليات توغل داخل المدن والقرى تداهم خلالها منازل الفلسطينيين بدعوى البحث عن مطلوبين.
الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054703808_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_393d43c0525dc26b1c1b461e752ff13d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, فلسطين

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

15:10 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 01.01.2022)
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAالقوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021
القوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
تابعنا عبر
أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، مع قوات الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن المواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.
ونقلت عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، ما قاد إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، أسفرت عن إصابة 4 مواطنيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن فلسطينيين رشقوا قوات إسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال "دورية روتينية" في منطقة قرية صانور، فيما ردت القوات الإسرائيلية باستخدام وسائل تفريق التظاهرات.
وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بعمليات توغل داخل المدن والقرى تداهم خلالها منازل الفلسطينيين بدعوى البحث عن مطلوبين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:22 GMTالعثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور
16:19 GMTالجيش الإسرائيلي يواجه معضلة بعد إطلاق صاروخين من غزة قرب تل أبيب
16:16 GMTنائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
16:15 GMTترحيب سياسي وشروط للجماعات المسلحة... ما فرص نجاح الحوار في تشاد؟
16:12 GMTمصنع روسي يحضر طلبية نيودلهي من المروحيات على أنغام الموسيقى الهندية... فيديو
16:03 GMTأسود تواجه قطيع ثيران وتظفر بغنيمتها بعد صراع دموي... فيديو
15:54 GMTملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
15:48 GMTاليمن... طيران التحالف يستهدف تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة
15:43 GMTالثلوج تكسو مدينة الغردقة المصرية... فيديو وصور
15:41 GMTالسودان... بيان رسمي بشأن أنباء وضع عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا
15:36 GMTصادرات إيران من المنتجات الزراعية والغذائية تبلغ 3.4 مليار دولار
15:34 GMTالبحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا
15:25 GMTلعمامرة يؤكد سعي الجزائر لزيادة تأثيرها على الساحة الدولية عام 2022
15:16 GMTأستراليا تغير اسم إحدى الجزر بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيت الثانية العرش
15:10 GMTإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
15:04 GMTكورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي
15:02 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"... فيديو
15:00 GMTصواريخ غزة... هل يشهد القطاع تصعيدا عسكريا بين إسرائيل والمقاومة؟
14:58 GMTعلامات في حياتك اليومية تشير إلى إصابتك بـ "المرض الصامت"
14:55 GMTشواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي