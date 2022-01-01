إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن المواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.ونقلت عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، ما قاد إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، أسفرت عن إصابة 4 مواطنيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن فلسطينيين رشقوا قوات إسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال "دورية روتينية" في منطقة قرية صانور، فيما ردت القوات الإسرائيلية باستخدام وسائل تفريق التظاهرات.وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بعمليات توغل داخل المدن والقرى تداهم خلالها منازل الفلسطينيين بدعوى البحث عن مطلوبين.
ونقلت عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، ما قاد إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، أسفرت عن إصابة 4 مواطنيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن فلسطينيين رشقوا قوات إسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال "دورية روتينية" في منطقة قرية صانور، فيما ردت القوات الإسرائيلية باستخدام وسائل تفريق التظاهرات.
פלסטינים יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות צה"ל בזמן סיור שגרתי באזור הכפר סאנור. הכוחות הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות@ItayBlumental