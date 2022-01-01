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https://arabic.sputniknews.com/20220101/إعلام-شبكة-إيرانية-اخترقت-حزب-الليكود-لزرع-الخوف-والفوضى-في-إسرائيل-1054812939.html
إعلام: شبكة إيرانية اخترقت حزب "الليكود" لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل
إعلام: شبكة إيرانية اخترقت حزب "الليكود" لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شبكة حسابات مرتبطة على ما يبدو بإيران اخترقت حزب "الليكود" الذي يترأسه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بهدف الترويج لمخططات لزرع... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:56+0000
2022-01-01T08:56+0000
2022-01-01T08:56+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن شبكة إيرانية نجحت في التسلل إلى نشطاء تابعين لحزب "الليكود" عن طريق "واتسآب" و"تلغرام"، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.وأضاف الموقع أن الشبكة اخترقت هذه المجموعات باستخدام حسابات وهمية، بهدف الحث على تنظيم تظاهرات ضد حكومة بينيت في محاولة لإثارة الخلافات وزرع الخوف والفوضى في إسرائيل.ووفقا للموقع، اقترحت على النشطاء تمويل مظاهرات ضد حكومة بينيت، كما طلب بعض أصحاب هذه الحسابات نقل رسائلهم إلى نجل رئيس الحكومة السابق، يائير نتنياهو.وأوضح الموقع أن أعضاء الشبكة تظاهروا بأنهم من نشطاء "الليكود"، وعرضوا تمويل المظاهرات.ووفقا لتقرير القناة 12، تمكنت الشبكة من التسلل إلى 50 مجموعة لليكود و33 مجموعة سياسية عامة و9 مجموعات مناهضة لنتنياهو، مما أتاح لهم الوصول إلى أكثر من مليون إسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/نتنياهو-إيران-تتقدم-بسرعة-ونفتالي-بينيت-صامت-وينحني-أمامها-1054759278.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: شبكة إيرانية اخترقت حزب "الليكود" لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شبكة حسابات مرتبطة على ما يبدو بإيران اخترقت حزب "الليكود" الذي يترأسه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بهدف الترويج لمخططات لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل.
وأضاف موقع "
تايمز أوف إسرائيل
"، نقلا عن تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن شبكة إيرانية نجحت في التسلل إلى نشطاء تابعين لحزب "الليكود" عن طريق "واتسآب" و"تلغرام"، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف الموقع أن الشبكة اخترقت هذه المجموعات باستخدام حسابات وهمية، بهدف الحث على تنظيم تظاهرات ضد حكومة بينيت في محاولة لإثارة الخلافات وزرع الخوف والفوضى في
إسرائيل
.
ووفقا للموقع، اقترحت على النشطاء تمويل مظاهرات ضد حكومة بينيت، كما طلب بعض أصحاب هذه الحسابات نقل رسائلهم إلى نجل رئيس الحكومة السابق، يائير نتنياهو.
وأوضح الموقع أن أعضاء الشبكة تظاهروا بأنهم من نشطاء "الليكود"، وعرضوا تمويل المظاهرات.
ووفقا لتقرير القناة 12، تمكنت الشبكة من التسلل إلى 50 مجموعة لليكود و33 مجموعة سياسية عامة و9 مجموعات مناهضة لنتنياهو، مما أتاح لهم الوصول إلى أكثر من مليون إسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي.
كما أفادت القناة 12، بأن
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طلب من رئيس "الشاباك" رونين بار "تحقيقا دقيقا" في القضية.
30 ديسمبر 2021, 10:35 GMT