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إعلام: شبكة إيرانية اخترقت حزب "الليكود" لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل
إعلام: شبكة إيرانية اخترقت حزب "الليكود" لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شبكة حسابات مرتبطة على ما يبدو بإيران اخترقت حزب "الليكود" الذي يترأسه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بهدف الترويج لمخططات لزرع... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:56+0000
2022-01-01T08:56+0000
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وأضاف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن شبكة إيرانية نجحت في التسلل إلى نشطاء تابعين لحزب "الليكود" عن طريق "واتسآب" و"تلغرام"، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.وأضاف الموقع أن الشبكة اخترقت هذه المجموعات باستخدام حسابات وهمية، بهدف الحث على تنظيم تظاهرات ضد حكومة بينيت في محاولة لإثارة الخلافات وزرع الخوف والفوضى في إسرائيل.ووفقا للموقع، اقترحت على النشطاء تمويل مظاهرات ضد حكومة بينيت، كما طلب بعض أصحاب هذه الحسابات نقل رسائلهم إلى نجل رئيس الحكومة السابق، يائير نتنياهو.وأوضح الموقع أن أعضاء الشبكة تظاهروا بأنهم من نشطاء "الليكود"، وعرضوا تمويل المظاهرات.ووفقا لتقرير القناة 12، تمكنت الشبكة من التسلل إلى 50 مجموعة لليكود و33 مجموعة سياسية عامة و9 مجموعات مناهضة لنتنياهو، مما أتاح لهم الوصول إلى أكثر من مليون إسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/نتنياهو-إيران-تتقدم-بسرعة-ونفتالي-بينيت-صامت-وينحني-أمامها-1054759278.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: شبكة إيرانية اخترقت حزب "الليكود" لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل

08:56 GMT 01.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / POOL
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شبكة حسابات مرتبطة على ما يبدو بإيران اخترقت حزب "الليكود" الذي يترأسه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بهدف الترويج لمخططات لزرع الخوف والفوضى في إسرائيل.
وأضاف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن شبكة إيرانية نجحت في التسلل إلى نشطاء تابعين لحزب "الليكود" عن طريق "واتسآب" و"تلغرام"، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف الموقع أن الشبكة اخترقت هذه المجموعات باستخدام حسابات وهمية، بهدف الحث على تنظيم تظاهرات ضد حكومة بينيت في محاولة لإثارة الخلافات وزرع الخوف والفوضى في إسرائيل.
ووفقا للموقع، اقترحت على النشطاء تمويل مظاهرات ضد حكومة بينيت، كما طلب بعض أصحاب هذه الحسابات نقل رسائلهم إلى نجل رئيس الحكومة السابق، يائير نتنياهو.
وأوضح الموقع أن أعضاء الشبكة تظاهروا بأنهم من نشطاء "الليكود"، وعرضوا تمويل المظاهرات.
ووفقا لتقرير القناة 12، تمكنت الشبكة من التسلل إلى 50 مجموعة لليكود و33 مجموعة سياسية عامة و9 مجموعات مناهضة لنتنياهو، مما أتاح لهم الوصول إلى أكثر من مليون إسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أفادت القناة 12، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طلب من رئيس "الشاباك" رونين بار "تحقيقا دقيقا" في القضية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
30 ديسمبر 2021, 10:35 GMT
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