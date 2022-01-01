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الإمارات تتخذ قرارا عاجلا ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا
الإمارات تتخذ قرارا عاجلا ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، قرارا عاجلا، ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:57+0000
2022-01-01T13:57+0000
فيروس كورونا
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صحرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أنه "سيتم منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد 19 اعتباراً من 10 يناير/ كانون الثاني الجاري".وأكدت الوزارة، في بيانها، على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.وكانت السلطات في دولة الإمارات أكدت في وقت سابق اليوم، على ضرورة حصول موظفيها الحكوميين على الجرعة الثالثة المعززة في غضون شهر كحد أقصى.وحسب بيان للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم السبت، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أنها أرسلت تعميما إلى الوزارات كافة والجهات الاتحادية يتضمن ضرورة حصول الموظفين على الجرعة الثالثة التنشيطية في غضون شهر من تاريخ هذا التعميم.وقال البيان: "دعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم".
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فيروس كورونا

الإمارات تتخذ قرارا عاجلا ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا

13:57 GMT 01.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliامرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020
امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، قرارا عاجلا، ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا.
صحرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أنه "سيتم منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد 19 اعتباراً من 10 يناير/ كانون الثاني الجاري".
وأكدت الوزارة، في بيانها، على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.
كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.
و تم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.
وكانت السلطات في دولة الإمارات أكدت في وقت سابق اليوم، على ضرورة حصول موظفيها الحكوميين على الجرعة الثالثة المعززة في غضون شهر كحد أقصى.
وحسب بيان للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم السبت، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أنها أرسلت تعميما إلى الوزارات كافة والجهات الاتحادية يتضمن ضرورة حصول الموظفين على الجرعة الثالثة التنشيطية في غضون شهر من تاريخ هذا التعميم.
وقال البيان: "دعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم".
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