الإمارات تتخذ قرارا عاجلا ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا

صحرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أنه "سيتم منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد 19 اعتباراً من 10 يناير/ كانون الثاني الجاري".وأكدت الوزارة، في بيانها، على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.وكانت السلطات في دولة الإمارات أكدت في وقت سابق اليوم، على ضرورة حصول موظفيها الحكوميين على الجرعة الثالثة المعززة في غضون شهر كحد أقصى.وحسب بيان للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم السبت، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أنها أرسلت تعميما إلى الوزارات كافة والجهات الاتحادية يتضمن ضرورة حصول الموظفين على الجرعة الثالثة التنشيطية في غضون شهر من تاريخ هذا التعميم.وقال البيان: "دعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم".
وحسب بيان للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم السبت، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أنها أرسلت تعميما إلى الوزاراتكافة والجهات الاتحادية يتضمن ضرورة حصول الموظفين على الجرعة الثالثة التنشيطية في غضون شهر من تاريخ هذا التعميم.
وقال البيان: "دعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم".