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الإمارات تتسلم مقعدها في مجلس الأمن
الإمارات تتسلم مقعدها في مجلس الأمن
تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، مقعدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عام 1987. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:08+0000
2022-01-01T19:08+0000
مجلس الأمن الدولي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك وفق ما أعلنته البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وقالت البعثة: "تتشرف دولة الإمارات بشغل مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، مع كل من ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا"، وذلك بقيادة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والمندوبة الدائمة للدولة الخليجية في الأمم المتحدة.ونقلت عن لانا نسيبة قولها إن بلادها "ستواصل من خلال مقعدها في مجلس الأمن جهودها نحو إحلال السلام والاستقرار والتعددية في جميع أنحاء العالم".وكانت الإمارات قد فازت بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال انتخابات جرت في يونيو/ حزيران الماضي، لتكون هذه المرة الثانية التي تشغل المقعد بعدما شغلته بين عامي 1986-1987، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض "الفيتو" (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين والمملكة المتحدة)، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين.
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مجلس الأمن الدولي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تتسلم مقعدها في مجلس الأمن

19:08 GMT 01.01.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDجلسة مجلس الأمن الدولي حول القدس
جلسة مجلس الأمن الدولي حول القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، مقعدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عام 1987.
جاء ذلك وفق ما أعلنته البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وقالت البعثة: "تتشرف دولة الإمارات بشغل مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، مع كل من ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا"، وذلك بقيادة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والمندوبة الدائمة للدولة الخليجية في الأمم المتحدة.
ونقلت عن لانا نسيبة قولها إن بلادها "ستواصل من خلال مقعدها في مجلس الأمن جهودها نحو إحلال السلام والاستقرار والتعددية في جميع أنحاء العالم".
وكانت الإمارات قد فازت بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال انتخابات جرت في يونيو/ حزيران الماضي، لتكون هذه المرة الثانية التي تشغل المقعد بعدما شغلته بين عامي 1986-1987، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض "الفيتو" (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين والمملكة المتحدة)، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين.
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