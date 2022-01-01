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https://arabic.sputniknews.com/20220101/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لتصنيف-الطاقة-النووية-والغاز-مصادر-خضراء--1054837578.html
الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
يخطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف المفاعلات النووية والغاز الطبيعي مصادر "خضراء" للطاقة، على الرغم من المعارضة الداخلية بشأن إذا ما كانت هذه المصادر مؤهلة بالفعل... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T20:52+0000
2022-01-01T20:52+0000
2022-01-01T20:55+0000
الاتحاد الأوروبي
انبعاثات الكربون
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يهدف اقتراح للاتحاد اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، لدعم التحول إلى مستقبل خالي من انبعاثات الكربون، وتقديم أوراق اعتماده كجهة واضعة لمعايير مكافحة التغير المناخي.ووزعت المفوضية الأوروبية نص الاقتراح على الدول الأعضاء في وقت متأخر من يوم الجمعة، خلال الساعات الأخيرة من عام 2021.وفي حال دعمت غالبية الدول الأعضاء الوثيقة، ستصبح قانونا للاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023.وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها بدأت التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح الذي يشمل الطاقة النووية والغاز.وقالت: "إن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون ستسرع من التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررا، مثل الفحم، وتحركنا نحو مزيج طاقة أكثر انخفاضا في انبعاثات الكربون".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إيلون-ماسك-يعلن-عن-تحويله-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-وقود-للصواريخ-سيكون-مهما-للمريخ-1053915895.html
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الاتحاد الأوروبي, انبعاثات الكربون
الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء" 20:52 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 01.01.2022)
يخطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف المفاعلات النووية والغاز الطبيعي مصادر "خضراء" للطاقة، على الرغم من المعارضة الداخلية بشأن إذا ما كانت هذه المصادر مؤهلة بالفعل لتصبح خيارات مستدامة.
يهدف اقتراح للاتحاد اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، لدعم التحول إلى مستقبل خالي من
انبعاثات الكربون
، وتقديم أوراق اعتماده كجهة واضعة لمعايير مكافحة التغير المناخي.
14 ديسمبر 2021, 09:38 GMT
ووزعت المفوضية الأوروبية نص الاقتراح على الدول الأعضاء في وقت متأخر من يوم الجمعة، خلال الساعات الأخيرة من عام 2021.
وفي حال دعمت غالبية الدول الأعضاء الوثيقة، ستصبح قانونا للاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023.
وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها بدأت التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح الذي يشمل الطاقة النووية والغاز.
وقالت: "إن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون ستسرع من التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررا، مثل الفحم، وتحركنا نحو مزيج طاقة أكثر انخفاضا في انبعاثات الكربون".