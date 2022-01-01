تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لتصنيف-الطاقة-النووية-والغاز-مصادر-خضراء--1054837578.html
الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
يخطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف المفاعلات النووية والغاز الطبيعي مصادر "خضراء" للطاقة، على الرغم من المعارضة الداخلية بشأن إذا ما كانت هذه المصادر مؤهلة بالفعل... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T20:52+0000
2022-01-01T20:55+0000
الاتحاد الأوروبي
انبعاثات الكربون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101486/33/1014863383_0:79:1000:642_1920x0_80_0_0_af103a00f8339dadcbdebd723f9266b7.jpg
يهدف اقتراح للاتحاد اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، لدعم التحول إلى مستقبل خالي من انبعاثات الكربون، وتقديم أوراق اعتماده كجهة واضعة لمعايير مكافحة التغير المناخي.ووزعت المفوضية الأوروبية نص الاقتراح على الدول الأعضاء في وقت متأخر من يوم الجمعة، خلال الساعات الأخيرة من عام 2021.وفي حال دعمت غالبية الدول الأعضاء الوثيقة، ستصبح قانونا للاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023.وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها بدأت التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح الذي يشمل الطاقة النووية والغاز.وقالت: "إن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون ستسرع من التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررا، مثل الفحم، وتحركنا نحو مزيج طاقة أكثر انخفاضا في انبعاثات الكربون".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إيلون-ماسك-يعلن-عن-تحويله-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-وقود-للصواريخ-سيكون-مهما-للمريخ-1053915895.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101486/33/1014863383_69:0:925:642_1920x0_80_0_0_3f0d75f8c2423344b81b77a44ddb55bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتحاد الأوروبي, انبعاثات الكربون

الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"

20:52 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 01.01.2022)
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo
تابعنا عبر
يخطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف المفاعلات النووية والغاز الطبيعي مصادر "خضراء" للطاقة، على الرغم من المعارضة الداخلية بشأن إذا ما كانت هذه المصادر مؤهلة بالفعل لتصبح خيارات مستدامة.
يهدف اقتراح للاتحاد اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، لدعم التحول إلى مستقبل خالي من انبعاثات الكربون، وتقديم أوراق اعتماده كجهة واضعة لمعايير مكافحة التغير المناخي.
رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
إيلون ماسك يعلن عن تحويله ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للصواريخ... "سيكون مهما للمريخ"‏
14 ديسمبر 2021, 09:38 GMT
ووزعت المفوضية الأوروبية نص الاقتراح على الدول الأعضاء في وقت متأخر من يوم الجمعة، خلال الساعات الأخيرة من عام 2021.
وفي حال دعمت غالبية الدول الأعضاء الوثيقة، ستصبح قانونا للاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023.
وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها بدأت التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح الذي يشمل الطاقة النووية والغاز.
وقالت: "إن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون ستسرع من التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررا، مثل الفحم، وتحركنا نحو مزيج طاقة أكثر انخفاضا في انبعاثات الكربون".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:52 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
20:43 GMTبريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة
20:37 GMTكونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام
20:33 GMTالمئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"
19:54 GMTالصليب الأحمر يعرب عن قلقه لتدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
19:50 GMTخبراء يكشفون عن ظاهرة شائعة تدل على إصابتك بالزهايمر
19:44 GMTمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
19:36 GMTصاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو
19:35 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني
19:24 GMTمحللون سياسيون يكشفون أبعاد بيان مقتدى الصدر حول القوات الأجنبية
19:11 GMTفرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة في المواصلات
19:08 GMTالإمارات تتسلم مقعدها في مجلس الأمن
19:03 GMTليبيا... فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا
18:53 GMTرئيس الأركان الجزائري: الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه
18:47 GMTرونالدو يعبر عن عدم رضاه بما يحققه في مانشستر يونايتد
18:37 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو
18:27 GMTإسرائيل تقرر الرد عسكريا على إطلاق صواريخ من غزة
18:23 GMTمقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد
18:20 GMTنائب وزير الخارجية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات بسبب حفل في رأس السنة... فيديو
18:14 GMTوزير الصحة البريطاني يدعو للتعايش مع فيروس كورونا