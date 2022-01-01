الاتحاد الجزائري: إلغاء غامبيا للمباراة الودية قلة احترام ونقص في الاحترافية

وأكد الاتحاد الجزائري في بيان أن ما قام به المنتخب الغامبي، هو نقص في الاحترافية وقلة احترام تجاه المنتخب الجزائري، مضيفا أنه يحتفظ بحقوقه كاملة من أجل تحصيل التعويضات بعد إلغاء الطرف الغامبي للمباراة الودية، خاصة في ظل المجهودات التنظيمية الكبيرة المبذولة لتنظيم المواجهة في قطر.هذا وكانت الاتحاد الغامبي لكرة القدم، قد أعلن صبيحة اليوم إلغاء المباراة الودية، التي كانت مبرمجة أمام المنتخب الجزائري أمسية اليوم السبت.وقال الاتحاد الغامبي في بيان إن إلغاء المباراة الودية يعود إلى نقص تعداد المنتخب الغامبي، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم توفر التشكيلة على حارس جاهز للمباراة.
علق الاتحاد الجزائري لكرة القدم على قرار المنتخب الغامبي إلغاء المباراة الودية مع المنتخب الجزائري، التي كان من المقرر إجراؤها لأمسية اليوم في قطر استعدادا لكأس أمم أفريقيا.
وأكد الاتحاد الجزائري في بيان أن ما قام به المنتخب الغامبي، هو نقص في الاحترافية وقلة احترام تجاه المنتخب الجزائري، مضيفا أنه يحتفظ بحقوقه كاملة من أجل تحصيل التعويضات بعد إلغاء الطرف الغامبي للمباراة الودية، خاصة في ظل المجهودات التنظيمية الكبيرة المبذولة لتنظيم المواجهة في قطر.
وأشار الاتحاد في البيان إلى أن المنتخب الجزائري ورغم كل الصعوبات التي تواجهه منذ بداية التربص، من جانب نقص التعداد إلا أنه سعى جاهدا من أجل لعب المباراة الودية من خلال إيجاد الحلول اللازمة، على عكس المنتخب الغامبي، مؤكدا أن المباراة الودية الثانية أمام غانا ستلعب في موعدها، يوم الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل التنقل في اليوم الموالي إلى الكاميرون.
هذا وكانت الاتحاد الغامبي لكرة القدم، قد أعلن صبيحة اليوم إلغاء المباراة الودية، التي كانت مبرمجة أمام المنتخب الجزائري أمسية اليوم السبت.