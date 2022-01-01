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البحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا
البحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا
أعلنت مملكة البحرين، مساء اليوم السبت، إجازتها دواء "باكسلوفيد" للاستخدام الطارئ لمكافحة فيروس كورونا. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:34+0000
2022-01-01T15:34+0000
فيروس كورونا
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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المملكة على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" للحالات المصابة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق.وأوضحت، وفقا لبيان الهيئة، أن الدواء سيستخدم للحالات التي تعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.ودواء "باكسلوفيد" دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات هما (PF-07321332 و Ritonavir) تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم، وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى.وأكدت الهيئة البحرينية أن القرار جاء "بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة "فايزر"، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة".وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على هذه الموافقة بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.
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فيروس كورونا

البحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا

15:34 GMT 01.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDمخاوف من كورونا في البحرين
مخاوف من كورونا في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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أعلنت مملكة البحرين، مساء اليوم السبت، إجازتها دواء "باكسلوفيد" للاستخدام الطارئ لمكافحة فيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المملكة على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" للحالات المصابة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق.
وأوضحت، وفقا لبيان الهيئة، أن الدواء سيستخدم للحالات التي تعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.
ودواء "باكسلوفيد" دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات هما (PF-07321332 و Ritonavir) تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم، وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى.
وأكدت الهيئة البحرينية أن القرار جاء "بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة "فايزر"، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة".
وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على هذه الموافقة بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.
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