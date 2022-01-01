https://arabic.sputniknews.com/20220101/التوافق-بين-الشرعية-والانتقالي-هل-يضع-حدا-للحرب-في-اليمن؟-1054832177.html

التوافق بين الشرعية والانتقالي... هل يضع حدا للحرب في اليمن؟

التوافق بين الشرعية والانتقالي... هل يضع حدا للحرب في اليمن؟

تطورات جديدة شهدتها الساحة اليمنية في الأشهر الأخيرة، كان أبرزها التصعيد المتبادل بين "أنصار الله" والسعودية وعودة طائرات التحالف لقصف صنعاء والمطار بعد سنوات... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T17:47+0000

2022-01-01T17:47+0000

2022-01-01T17:47+0000

اليمن

أخبار اليمن الأن

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ما هي أهداف الخطوات الجديدة وهل تنجح في توحيد الصف لمواجهة صنعاء... وهل تم كل الخلافات بين أطراف التحالف والشرعية وإلى أي مدى يمكن أن تحقق تلك الخطوات الأهداف المرجوة منها.. وما هو المستقبل القادم في اليمن؟بداية يرى رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، أن التطورات الأخيرة في محافظة شبوة وزيارة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى الإمارات، "جميعها يأتي خارج إطار معركة اليمن، بل تأتي في إطار معارك إقليمية وهى معركة تديرها الإمارات وتيار سياسي معين تختلف معه".العودة إلى الوراءوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن خطوة استبعاد بن عديو (محافظ شبوة السابق) بشكل خاص واستقدام بن الوزير العولقي، تصب في جزء كبير من تلك المعركة وفي جزء آخر تصب في اتجاه إعادة الأوضاع إلى ما قبل العام 2011.وأوضح بأنه "رفعت العقوبات عن نجل صالح علاوة على أموال علي عبد الله صالح المستثمرة في الإمارات، كل هذا يهدف إلى إعادة إحياء حزب المؤتمر الشعبي العام"وتابع السعدي، "ما يحدث بالمجمل لا يخدم اليمن ولا قضاياه الشائكة، إنما يخدم المشروع الإماراتي بدرجة رئيسية، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الشرعية اليمنية قرارها، حيث يعيش الرئيس عبدربه منصور هادي نفس التجربة التي عاشها سعد الحريري، والقرارات التي يتخذها هادي ليست توافقية، بل تملى عليه".اتفاق الرياضوحول علاقة التطورات بإعادة تفعيل اتفاق الرياض يقول رئيس تجمع القوى المدنية: "من المؤكد أن الإمارات والسعودية لديهما خلافات ثنائية حول بعض الملفات الإقليمية، لكن هناك تقاسم للأدوار فيما يتعلق بالملف اليمني". وتابع: "يبرهن على ذلك ما يحدث في سقطرى وفي جزيرة ميون والمهرة، وهذه المناطق بعيدة عن يد الحوثيين ومع ذلك هناك صراع تفوق درجة حرارته أي صراع في منطقة أخرى وهو صراع حول المناطق بين القوى المتنافسة في اليمن بشكل عام وهو بدون سلاح ووجهة الجميع هى باب المندب، مشيرا إلى أن مشاكل اليمن لا تحل إلا من الداخل وإعادة كل القوى التي تم إقصائها".تعطيل متعمدمن جانبه يقول المحلل السياسي الجنوبي، باسم الشعيبي، إنه "رغم مرور عامين على توقيع اتفاق الرياض، إلا إنه ظل معطلا بفعل عراقيل متعمدة مارسها حزب الإصلاح النافذ في الشرعية".وأشار، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا التعطيل المتعمد للاتفاق انعكس سلبا على جبهات القتال، حيث شهد العام المنصرم انتكاسات كبيرة لقوات الشرعية، مكنت الحوثي من التمدد باتجاه مأرب كما سيطر على ثلاث مديريات في شبوة دون قتال، بتواطؤ مفضوح من السلطات الموالية للإصلاح والتي كانت تحكم المحافظة".وأضاف الشعيبي "هذه الانتكاسات استشعرها التحالف بجدية وكان لابد له من تحرك يوقف عبث الإصلاح اليمني و يرغم الشرعية على العودة إلى اتفاق الرياض، وتنفيذ بنوده القاضية بتغيير محافظ شبوة وعودة قوات النخبة التي وصلت طلائعها اليوم إلى عاصمة المحافظة تحت مسمى " قوة دفاع شبوة "، سبق ذلك انتشار لقوات العمالقة بعدد من جبهات القتال والتي بدأت كذلك اليوم بعملية عسكرية واسعة حررت من خلالها مديرية عسيلان شمال غرب المحافظة".ولفت إلى أنه "زيارة رئيس الحكومة إلى أبو ظبي تأتي في إطار تطبيع الأوضاع الجديدة في شبوة، ودعم جهود المحافظ الجديد وكذلك هي مرتبطة بمساعي الحكومة للحصول على دعم إماراتي للاقتصاد اليمني المتدهور".آخر التطوراتكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محافظ محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من منصبه الأسبوع الماضي وعينه مستشارا له على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها المحافظة الغنية بالنفط.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "قرارا جمهورياً رقم 16، صدر المادة الأولى منه بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظا لمحافظة شبوة".وأفادت الوكالة بأن "رئيس الجمهورية أصدر قراراً رقم 75، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد صالح بن عديو مستشاراً لرئيس الجمهورية".إلى ذلك، وبعد دقائق من صدور القرار، أعلن محافظ شبوة المقال، اعتذاره عن القبول بقرار تعيينه مستشارا للرئيس اليمني.وقال بن عديو عبر "تويتر"،أثمن لفخامة اﻷخ رئيس الجمهورية ثقته في تعييني مستشارا له ولم أكن في يوم من اﻷيام معتذرا عن مهمة كلفني بها، لكن اليوم استسمحه في الاعتذار عن قبول هذا المنصب.ويأتي قرار تعيين القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام عوض محمد العولقي، بعد نحو شهر من الاحتجاجات على سقوط ثلاث مديريات في محافظة شبوة هي بيحان وعَين وعِسيلان بقبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال أيام، محملة المحافظ بن عديو مسؤولية ذلك.وعُرف بن عديو بتصريحاته المنتقدة لدور الإمارات في اليمن، ودعواته المتكررة بمغادرة القوات الإماراتية المتمركزة في منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي التي تضم مرفأ على بحر العرب في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.فيما ترد "أنصار الله"، بشن هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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