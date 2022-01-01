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الجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021
الجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن مقتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين خلال العام المنصرم 2021، واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T17:49+0000
2022-01-01T17:49+0000
وزارة الدفاع الجزائرية
خلية إرهابية
الجيش الجزائري
الجزائر
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وذكرت الوزارة في بيان نقتله وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت خلال 2021 من القضاء على 9 إرهابيين واستسلام 6 آخرين وتوقيف 222 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.كما تمكن الجيش الجزائري من استرجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة، بحسب المصدر ذاته.وفكك الجيش الجزائري خلية إرهابية تنتمي إلى حركة "الماك"، قالت الوزارة إن عناصرها "متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن".وخلال العام الماضي، تم كشف وتدمير "52 مخبأ و39 هاتفا نقالا مجهزا بقنابل تقليدية الصنع وورشة لإعداد الأسلحة والمتفجرات بالإضافة الى كشف وتدمير قنبلة يدوية وحزام ناسف".وتمكن الجيش الجزائري من استرجاع عدد من الأسلحة النوعية بما في ذلك "منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع (ستريلا 2 M) ومدفع هاون عيار 60 ملم و37 كلاشنكوف و507 بنادق من مختلف الأصناف بالإضافة الى 29 مسدسا أليا و5 بطاريات (ستريلا 2 M) و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم".وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه تم أيضا استرجاع "27 قذيفة من مختلف الأصناف من التنظيمات الإرهابية منها 15 قذائف هاون من مختلف العيارات و4 قذائف (RPG-7) و6 قذائف( RPG-2) وصاروخ من نوع (ستريلا 2 M) وقذيفة (FLG)".وأضافت أن الجيش تمكن من استرجاع "335378 طلقة منها 57 مخزن ذخيرة و40 حشوة دافعة و 408 مفجر، بالإضافة الى 359,5 كلغ من المواد المتفجرة و440000 خرطوشة فارغة خاصة ببنادق الصيد و 35 أشرطة ذخيرةماسورتي (2) بنادق صيد و 1952 من المواد المسيلة للدموع (أنابيب وقنابل)".
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وزارة الدفاع الجزائرية, خلية إرهابية, الجيش الجزائري, الجزائر

الجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021

17:49 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Twitter/alqabasالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Twitter/alqabas
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كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن مقتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين خلال العام المنصرم 2021، واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.
وذكرت الوزارة في بيان نقتله وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت خلال 2021 من القضاء على 9 إرهابيين واستسلام 6 آخرين وتوقيف 222 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
كما تمكن الجيش الجزائري من استرجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة، بحسب المصدر ذاته.
وفكك الجيش الجزائري خلية إرهابية تنتمي إلى حركة "الماك"، قالت الوزارة إن عناصرها "متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن".
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وخلال العام الماضي، تم كشف وتدمير "52 مخبأ و39 هاتفا نقالا مجهزا بقنابل تقليدية الصنع وورشة لإعداد الأسلحة والمتفجرات بالإضافة الى كشف وتدمير قنبلة يدوية وحزام ناسف".
وتمكن الجيش الجزائري من استرجاع عدد من الأسلحة النوعية بما في ذلك "منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع (ستريلا 2 M) ومدفع هاون عيار 60 ملم و37 كلاشنكوف و507 بنادق من مختلف الأصناف بالإضافة الى 29 مسدسا أليا و5 بطاريات (ستريلا 2 M) و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم".
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه تم أيضا استرجاع "27 قذيفة من مختلف الأصناف من التنظيمات الإرهابية منها 15 قذائف هاون من مختلف العيارات و4 قذائف (RPG-7) و6 قذائف( RPG-2) وصاروخ من نوع (ستريلا 2 M) وقذيفة (FLG)".
وأضافت أن الجيش تمكن من استرجاع "335378 طلقة منها 57 مخزن ذخيرة و40 حشوة دافعة و 408 مفجر، بالإضافة الى 359,5 كلغ من المواد المتفجرة و440000 خرطوشة فارغة خاصة ببنادق الصيد و 35 أشرطة ذخيرةماسورتي (2) بنادق صيد و 1952 من المواد المسيلة للدموع (أنابيب وقنابل)".
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