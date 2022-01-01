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الجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
الجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
استهدف الجيش التركي والفصائل الموالية له بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها في ريف الحسكة الشمالي اليوم السبت. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T17:52+0000
2022-01-01T17:52+0000
الجيش التركي
سوريا
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية أن "الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا على بلدة أبو راسين وقرى الأسدية وخضراوي والمشيرفة بسلاح المدفعية ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل ونزوح الأهالي بعيداً عن اعتداءات المحتل التركي ومرتزقته".وبينت نفس المصادر استمرار نزوح الأهالي من القرى المحيطة ببلدة أبو راسين وخاصة خلال ساعات الليل، حيث اضطروا إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها نهاراً، لافتة إلى وجود خوف وقلق لديهم من جراء انتشار أخبار عن عدوان واسع من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية له، والمتمركزين في ريف رأس العين.وشهدت قرى وبلدات في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قصفا عنيفا متبادلا بين مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وآخرين خاضعين للجيش التركي، ما تسبب بحركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه المناطق الآمنة.وقال مراسل "سبوتنيك" إن قصفا واشتباكات عنيفة تتعرض له بلدتي أبو راسين وتل تمر وقراهما شمالي غربي محافظة الحسكة، لليوم الثالث على التوالي بين الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي من طرف، والفصائل"التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر، ما تسبب بوقوع ضحايا مدنيين ونزوح عشرات الأسر من منازلها هربا من القصف العشوائي.وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" بأن الاشتباكات والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين الفصائل "الكردية" الممثلة بتنظيم "قسد"، و"التركمانية"، استمرت يوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر في محيط أبو راسين وتل تمر الواقعتين على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم(M4).
https://arabic.sputniknews.com/20220101/أسود-تواجه-قطيع-ثيران-وتظفر-بغنيمتها-بعد-صراع-دموي-فيديو-1054828303.html
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الجيش التركي, سوريا

الجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة

17:52 GMT 01.01.2022
© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIRقوات الجيش التركي يعودون من بلدة تل أبيض، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش التركي يعودون من بلدة تل أبيض، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR
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استهدف الجيش التركي والفصائل الموالية له بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها في ريف الحسكة الشمالي اليوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية أن "الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا على بلدة أبو راسين وقرى الأسدية وخضراوي والمشيرفة بسلاح المدفعية ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل ونزوح الأهالي بعيداً عن اعتداءات المحتل التركي ومرتزقته".
وبينت نفس المصادر استمرار نزوح الأهالي من القرى المحيطة ببلدة أبو راسين وخاصة خلال ساعات الليل، حيث اضطروا إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها نهاراً، لافتة إلى وجود خوف وقلق لديهم من جراء انتشار أخبار عن عدوان واسع من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية له، والمتمركزين في ريف رأس العين.
وشهدت قرى وبلدات في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قصفا عنيفا متبادلا بين مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وآخرين خاضعين للجيش التركي، ما تسبب بحركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه المناطق الآمنة.
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن قصفا واشتباكات عنيفة تتعرض له بلدتي أبو راسين وتل تمر وقراهما شمالي غربي محافظة الحسكة، لليوم الثالث على التوالي بين الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي من طرف، والفصائل"التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر، ما تسبب بوقوع ضحايا مدنيين ونزوح عشرات الأسر من منازلها هربا من القصف العشوائي.
وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" بأن الاشتباكات والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين الفصائل "الكردية" الممثلة بتنظيم "قسد"، و"التركمانية"، استمرت يوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر في محيط أبو راسين وتل تمر الواقعتين على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم(M4).
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