تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-طريقة-انتقامه-من-قتلة-سليماني-1054835884.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن الإجراءات التي يتخذها للانتقام من قتلة القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني، الذين وصفهم بـ "أشقى الأشقياء". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:35+0000
2022-01-01T19:35+0000
أخبار إيران
قاسم سليماني
الحرس الثوري
اغتيال قاسم سليماني
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ac6119427d53f6ce5bf4b11fc2e9d548.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، اليوم السبت، قبل يومين من الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني بقصف أمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.وقال شريف إن الحرس الثوري يسعى على الدوام "لتعزيز اقتدار البلاد وشموخها، وفرض إرادة الشعب الإيراني على أعدائه".وتابع: "إجراؤنا الأكثر وقعا وانتقامنا من قتلة الشهيد سليماني، يتمثل في عدم السماح للكيانين الأمريكي والصهيوني بتمرير مآربهما في المنطقة".ومضى بقوله "بالرغم من مرارة فقدان الشهيد سليماني، لكن جبهة المقاومة أصبحت ببركة دمائه الطاهرة التي أريقت على أيدي أشقى الأشقياء، أكثر عزما وقوة للمضي على نهجه وطريقه المشرق".واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قاسم سليماني في 3 يناير/كانون الثاني 2020، داخل سيارة كانت تقله قرب مطار بغداد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والذي قضى هو الآخر في الهجوم.وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن "مناورات الرسول الأعظم" التي جرت مؤخرا بمشاركة القوات البرية والبحرية والجو-فضائية التابعة للحرس "أظهرت جانبا فقط من اقتدار وطاقات الحرس الثوري".واعتبر أن المناورات التي جرت في مياه الخليج والمنطقة البحرية العامة جنوبي إيران "أثارت صدى اعلاميا واسعا على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث أقرّ الجميع بتعاظم اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الحرس-الثوري-مناورات-الرسول-الأعظم-تحذر-الأعداء-من-السعي-وراء-أي-تطلعات-مشؤومة-1054565149.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210281_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_88c5e017412afc9efef3284cd3a56d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, قاسم سليماني, الحرس الثوري, اغتيال قاسم سليماني, إيران

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني

19:35 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن الإجراءات التي يتخذها للانتقام من قتلة القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني، الذين وصفهم بـ "أشقى الأشقياء".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، اليوم السبت، قبل يومين من الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني بقصف أمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
وقال شريف إن الحرس الثوري يسعى على الدوام "لتعزيز اقتدار البلاد وشموخها، وفرض إرادة الشعب الإيراني على أعدائه".
وتابع: "إجراؤنا الأكثر وقعا وانتقامنا من قتلة الشهيد سليماني، يتمثل في عدم السماح للكيانين الأمريكي والصهيوني بتمرير مآربهما في المنطقة".
ومضى بقوله "بالرغم من مرارة فقدان الشهيد سليماني، لكن جبهة المقاومة أصبحت ببركة دمائه الطاهرة التي أريقت على أيدي أشقى الأشقياء، أكثر عزما وقوة للمضي على نهجه وطريقه المشرق".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الحرس الثوري: مناورات "الرسول الأعظم" تحذر الأعداء من السعي وراء أي تطلعات مشؤومة
26 ديسمبر 2021, 06:32 GMT
واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قاسم سليماني في 3 يناير/كانون الثاني 2020، داخل سيارة كانت تقله قرب مطار بغداد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والذي قضى هو الآخر في الهجوم.
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن "مناورات الرسول الأعظم" التي جرت مؤخرا بمشاركة القوات البرية والبحرية والجو-فضائية التابعة للحرس "أظهرت جانبا فقط من اقتدار وطاقات الحرس الثوري".
واعتبر أن المناورات التي جرت في مياه الخليج والمنطقة البحرية العامة جنوبي إيران "أثارت صدى اعلاميا واسعا على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث أقرّ الجميع بتعاظم اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:52 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"
20:43 GMTبريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة
20:37 GMTكونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام
20:33 GMTالمئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"
19:54 GMTالصليب الأحمر يعرب عن قلقه لتدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
19:50 GMTخبراء يكشفون عن ظاهرة شائعة تدل على إصابتك بالزهايمر
19:44 GMTمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
19:36 GMTصاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو
19:35 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني
19:24 GMTمحللون سياسيون يكشفون أبعاد بيان مقتدى الصدر حول القوات الأجنبية
19:11 GMTفرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة في المواصلات
19:08 GMTالإمارات تتسلم مقعدها في مجلس الأمن
19:03 GMTليبيا... فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا
18:53 GMTرئيس الأركان الجزائري: الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه
18:47 GMTرونالدو يعبر عن عدم رضاه بما يحققه في مانشستر يونايتد
18:37 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو
18:27 GMTإسرائيل تقرر الرد عسكريا على إطلاق صواريخ من غزة
18:23 GMTمقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد
18:20 GMTنائب وزير الخارجية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات بسبب حفل في رأس السنة... فيديو
18:14 GMTوزير الصحة البريطاني يدعو للتعايش مع فيروس كورونا