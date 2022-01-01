https://arabic.sputniknews.com/20220101/الحرس-الثوري-يوجه-رسالة-قوية-لن-تروا-الراحة-أبدا-وسترون-كيف-ستصب-المصائب-على-رؤوسكم-1054820168.html

الحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا وسترون كيف ستصب المصائب على رؤوسكم

الحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا وسترون كيف ستصب المصائب على رؤوسكم

وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، رسالة إلى الأعداء، قائلا: "سترون كيف سنصب المصائب على رؤوسكك، ولن تروا الراحة أبداً". 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T13:06+0000

2022-01-01T13:06+0000

2022-01-01T13:06+0000

أخبار إيران

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد فلق القدس التابع للحرس الثوري، العميد علي فدوي، خلال كلمة له في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن "أمر اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني لن يمر لأن أخبث الخبثاء في العالم اغتالوا أفضل رجل في الثورة الإسلامية"، مؤكدا أنهم لن يتركوا قتلة قاسم سليماني.وأوضح فدوي، أن "ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي وقّع عليها بايدن للعام الجديد تقدّر بنحو 770 مليار دولار وهي تعادل ثمن ما نبيعه من النفط لنحو 100 عام"، مشيرا إلى أنه "منذ 10 أعوام أبلغنا أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكندا ونيوزلندا وأستراليا بأنه لا يمكن لسفنهم العسكرية استخدام الخطوط الدولية المرسومة في مضيق هرمز".وأضاف: "رسمنا لهم خطوطا أخرى ليسيروا عبرها، حتى هذه اللحظة لم تتجرأ أي دولة من هذه الدول على تجاوز الخطوط التي رسمناها لهم"، متابعا أنه في "إحدى المرات حاول الأمريكيون اختبارنا واقتربوا من الخطوط الدولية، فحاصرنا سفينتهم الحربية من 6 جهات وأخرجناهم".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/إسرائيل-لدينا-قدرات-لا-يمكن-للعالم-تخيلها-وقد-نهاجم-إيران-دون-إذن-أمريكا-1054814258.html

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