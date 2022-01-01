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الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى تأجيل سفرهم
الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى تأجيل سفرهم
دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، جميع المواطنين الراغبين إلى السفر خارج البلاد إلى تأجيل سفرهم. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T10:47+0000
2022-01-01T10:47+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخارجية بيانا أهابت فيه "بكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم".وأوضحت الوزارة في بيانها أن تزايد أعداد المصابين حول العالم أدى إلى تغير الاشتراطات المتبعة في مختلف الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.يشار إلى أن التفشي السريع لمتحور أوميكرون تسبب في زيادة قياسية في أعداد الإصابات لدى بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي سجلت يوم الخميس الماضي، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع، الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.
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العالم العربي, الكويت

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى تأجيل سفرهم

10:47 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، جميع المواطنين الراغبين إلى السفر خارج البلاد إلى تأجيل سفرهم.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخارجية بيانا أهابت فيه "بكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تزايد أعداد المصابين حول العالم أدى إلى تغير الاشتراطات المتبعة في مختلف الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.
يشار إلى أن التفشي السريع لمتحور أوميكرون تسبب في زيادة قياسية في أعداد الإصابات لدى بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي سجلت يوم الخميس الماضي، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع، الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.
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