الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى تأجيل سفرهم

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخارجية بيانا أهابت فيه "بكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم".وأوضحت الوزارة في بيانها أن تزايد أعداد المصابين حول العالم أدى إلى تغير الاشتراطات المتبعة في مختلف الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.يشار إلى أن التفشي السريع لمتحور أوميكرون تسبب في زيادة قياسية في أعداد الإصابات لدى بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي سجلت يوم الخميس الماضي، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع، الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.
دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، جميع المواطنين الراغبين إلى السفر خارج البلاد إلى تأجيل سفرهم.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخارجية بيانا أهابت فيه "بكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تزايد أعداد المصابين حول العالم أدى إلى تغير الاشتراطات المتبعة في مختلف الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.
يشار إلى أن التفشي السريع لمتحور أوميكرون تسبب في زيادة قياسية في أعداد الإصابات لدى بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي سجلت يوم الخميس الماضي، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع، الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.