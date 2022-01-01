تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الإيراني-يأمل-أن-تتحقق-بشارة-المسيح-1054815935.html
الرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
الرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "ذكرى ميلاد السيد المسيح عزيزة ومباركة للشعب الإيراني واحترامه لدى المسلمين ليس بأقل مما لدى المسيحيين". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T10:38+0000
2022-01-01T10:38+0000
2022-01-01T10:38+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_0:148:2113:1336_1920x0_80_0_0_1a7665dc5de5ed944fea6871f2f20f0e.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في برقيات تهنئة منفصلة لرؤساء دول مسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح وبدء العام الميلادي الجديد.وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بأن "تزول المصائب والمصاعب من العالم".وأضاف رئيسي أن "التطورات العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا أثبتت أن أمن ومصير البشرية مرتبط بعضه ببعض، وأن النظام الدولي اللائق بحاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والقيم المعنوية".
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_66:0:2045:1484_1920x0_80_0_0_0e34dd8b36c8f71d62023704d5a9eade.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, إيران
الرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "ذكرى ميلاد السيد المسيح عزيزة ومباركة للشعب الإيراني واحترامه لدى المسلمين ليس بأقل مما لدى المسيحيين".
وحسب
وكالة الأنباء الإيرانية
، جاء ذلك في برقيات تهنئة منفصلة لرؤساء دول مسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح وبدء العام الميلادي الجديد.
ووصف رئيسي "المسيح عيسى" بأنه "مظهر الصمود والمقاومة أمام الظالمين وملهم للتحرر في الكفاح ضد قوى الهيمنة"، مشيرا إلى "ذكر المسيح وأمه مريم في القرآن الكريم مرارا".
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بأن "تزول المصائب والمصاعب من العالم".
كما تمنى أن "تتحقق، وفقا لبشارة ووعد السيد المسيح، المشيئة الإلهية المبنية على تولي الحكم من قبل عباد الله الصالحين في الأرض وتحقق البشرية الفلاح".
آية الله ابراهيم رئيسي
رئيس إيران
وأضاف رئيسي أن "التطورات العالمية فيما يتعلق بجائحة
كورونا
أثبتت أن أمن ومصير البشرية مرتبط بعضه ببعض، وأن النظام الدولي اللائق بحاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والقيم المعنوية".