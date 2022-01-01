تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الإيراني-يأمل-أن-تتحقق-بشارة-المسيح-1054815935.html
الرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
الرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "ذكرى ميلاد السيد المسيح عزيزة ومباركة للشعب الإيراني واحترامه لدى المسلمين ليس بأقل مما لدى المسيحيين". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T10:38+0000
2022-01-01T10:38+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_0:148:2113:1336_1920x0_80_0_0_1a7665dc5de5ed944fea6871f2f20f0e.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في برقيات تهنئة منفصلة لرؤساء دول مسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح وبدء العام الميلادي الجديد.وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بأن "تزول المصائب والمصاعب من العالم".وأضاف رئيسي أن "التطورات العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا أثبتت أن أمن ومصير البشرية مرتبط بعضه ببعض، وأن النظام الدولي اللائق بحاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والقيم المعنوية".
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_66:0:2045:1484_1920x0_80_0_0_0e34dd8b36c8f71d62023704d5a9eade.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, إيران

الرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"

10:38 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "ذكرى ميلاد السيد المسيح عزيزة ومباركة للشعب الإيراني واحترامه لدى المسلمين ليس بأقل مما لدى المسيحيين".
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في برقيات تهنئة منفصلة لرؤساء دول مسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح وبدء العام الميلادي الجديد.

ووصف رئيسي "المسيح عيسى" بأنه "مظهر الصمود والمقاومة أمام الظالمين وملهم للتحرر في الكفاح ضد قوى الهيمنة"، مشيرا إلى "ذكر المسيح وأمه مريم في القرآن الكريم مرارا".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بأن "تزول المصائب والمصاعب من العالم".

كما تمنى أن "تتحقق، وفقا لبشارة ووعد السيد المسيح، المشيئة الإلهية المبنية على تولي الحكم من قبل عباد الله الصالحين في الأرض وتحقق البشرية الفلاح".

الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي
آية الله ابراهيم رئيسي
رئيس إيران
وأضاف رئيسي أن "التطورات العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا أثبتت أن أمن ومصير البشرية مرتبط بعضه ببعض، وأن النظام الدولي اللائق بحاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والقيم المعنوية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:43 GMTبعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
11:42 GMTمع بدء العام الجديد… هل يشهد العراق ولادة حكومة جديدة؟
11:39 GMT5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد
11:36 GMTالبرلمان الليبي يدعو إلى جلسة الاثنين المقبل للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات
11:33 GMTالرئيس الفلسطيني لقادة إسرائيل: نفد صبرنا ولن نقبل ببقائكم
11:31 GMTسويسرا تسمح بتغيير الجنس على الوثائق الرسمية دون إثبات طبي
11:22 GMTهل تعرف ما هي "السكريات المضافة" وما الأمراض التي تسببها؟
11:16 GMTتامر حسني يصدم الجمهور بأغنية جمعته مع بهاء سلطان... فيديو
11:01 GMTمسلسل تلفزيوني يحدد الرئيس الحقيقي لأوكرانيا
10:47 GMTالخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى تأجيل سفرهم
10:38 GMTالرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
10:34 GMTالسيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
10:31 GMTأكبر مصدر للفحم في العالم يحظر تصديره خلال يناير الجاري... هل ترتفع أسعاره؟
10:26 GMTكوريا الشمالية: عدم الاستقرار المتزايد يجبرنا على تطوير قدراتنا العسكرية
10:23 GMTصحيفة: هجوم طائرات "إف-35" على روسيا سيؤدي إلى كارثة للأمريكيين
10:04 GMTإعلام: الأهلي يطالب وليد سليمان بالاعتزال
09:58 GMTخامنئي يتحدث عن قاسم سليماني ويتوعد ترامب بدفع الثمن
09:51 GMTإسرائيل تتعهد بمحاكمة مستخدمي برنامج التجسس "بيغاسوس" لأغراض غير مكافحة الإرهاب
09:42 GMTالصين تنشر سلسلة من الصور الجديدة للمريخ
09:34 GMTإسرائيل: لدينا قدرات لا يمكن للعالم تخيلها وقد نهاجم إيران دون إذن أمريكا