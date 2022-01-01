تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/السعودية-تستضيف-تحضيرات-أربعة-منتخبات-لكأس-أمم-أفريقيا-1054831572.html
السعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا
السعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا
ذكرت تقارير صحفية أن أربعة منتخبات أفريقية توجهت إلى السعودية للتحضير لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، إلى 6... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T17:26+0000
2022-01-01T17:29+0000
رياضة
كأس الأمم الأفريقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104340/01/1043400182_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f79438e7aef8859927394154bd5417c.jpg
اختارت منتخبات كل من ساحل العاج (كوت ديفوار)، إلى جانب ملاوي، وجزر القمر، ومالي إقامة معسكراتها التدريبية على أرضيات الملاعب السعودية في مدينة جدة، حسبما ذكرته وكالة "سبق" للأنباء.وتستعد هذه المنتخبات للبطولة من خلال إقامة مباريات ودية فيما بينها قبل التحول إلى الكاميرون للمنافسة على اللقب الأفريقي.وألغى منتخب جزر القمر مباراته مع المنتخب الايفواري التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة في جدة، حيث تأجل اللقاء لإصابة عدد من اللاعبين الايفواريين بفيروس كورونا، فضلا عن غياب عدد آخر من المحترفين في الفرق الأوروبية التي رفضت لحد الساعة السماح للاعبيها بالمشاركة في الكأس القارية.ويواجه المنتخب القمري ملاوي يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري قبل التوجه إلى الكاميرون في اليوم التالي.وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، أن "اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم".وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول والثالث من يناير/ كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير/ كانون الأول الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/أسود-تواجه-قطيع-ثيران-وتظفر-بغنيمتها-بعد-صراع-دموي-فيديو-1054828303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104340/01/1043400182_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fd5371ab07e6a6bd7ae164911ab490b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, كأس الأمم الأفريقية

السعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا

17:26 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 17:29 GMT 01.01.2022)
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
ذكرت تقارير صحفية أن أربعة منتخبات أفريقية توجهت إلى السعودية للتحضير لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، إلى 6 فبراير/ شباط المقبل في الكاميرون.
اختارت منتخبات كل من ساحل العاج (كوت ديفوار)، إلى جانب ملاوي، وجزر القمر، ومالي إقامة معسكراتها التدريبية على أرضيات الملاعب السعودية في مدينة جدة، حسبما ذكرته وكالة "سبق" للأنباء.
وتستعد هذه المنتخبات للبطولة من خلال إقامة مباريات ودية فيما بينها قبل التحول إلى الكاميرون للمنافسة على اللقب الأفريقي.
وألغى منتخب جزر القمر مباراته مع المنتخب الايفواري التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة في جدة، حيث تأجل اللقاء لإصابة عدد من اللاعبين الايفواريين بفيروس كورونا، فضلا عن غياب عدد آخر من المحترفين في الفرق الأوروبية التي رفضت لحد الساعة السماح للاعبيها بالمشاركة في الكأس القارية.
معركة حاسمة بين ثلاثة أسود وجاموس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
أسود تواجه قطيع ثيران وتظفر بغنيمتها بعد صراع دموي... فيديو
16:03 GMT
ويواجه المنتخب القمري ملاوي يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري قبل التوجه إلى الكاميرون في اليوم التالي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، أن "اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم".
وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.
لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول والثالث من يناير/ كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير/ كانون الأول الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:58 GMTلجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
17:52 GMTالجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
17:49 GMTالجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021
17:47 GMTالتوافق بين الشرعية والانتقالي... هل يضع حدا للحرب في اليمن؟
17:44 GMTفلسطين بين استهداف غزة ومواجهات الضفة الغربية وإضراب الأسرى في العام 2022
17:39 GMTالسودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
17:35 GMTعادل عبد المهدي: سليماني كان صمام أمان للعراق
17:31 GMTدعوة أممية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في السودان
17:26 GMTالسعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا
17:17 GMTأفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"
17:07 GMTهالاند يكشف عن وجهته المقبلة
17:00 GMT57 عاما على انطلاقها... أين وصلت الثورة الفلسطينية وحركة فتح؟
16:56 GMTوكيل أعمال كريستيانو رونالدو ينهي الجدل بشأن عودة موكله إلى يوفنتوس
16:54 GMT"سنفعلها خلال 48 ساعة فقط" ... مسؤول عسكري إيراني يحذر من أي خطأ
16:51 GMT5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح
16:49 GMTالحرس الثوري: انتقامنا لدماء سليماني سيكون بطرد أمريكا من المنطقة
16:44 GMTإيرادات تونس السياحية ترتفع بنسبة 7.7% حتى 20 ديسمبر
16:37 GMTبرلماني ليبي: لا انتخابات في الوقت الراهن... وخارطة طريق جديدة قيد الإعداد
16:30 GMTالفياض: السيستاني حمى العراق من المخاطر
16:22 GMTالعثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور