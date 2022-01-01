السعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا

اختارت منتخبات كل من ساحل العاج (كوت ديفوار)، إلى جانب ملاوي، وجزر القمر، ومالي إقامة معسكراتها التدريبية على أرضيات الملاعب السعودية في مدينة جدة، حسبما ذكرته وكالة "سبق" للأنباء.وتستعد هذه المنتخبات للبطولة من خلال إقامة مباريات ودية فيما بينها قبل التحول إلى الكاميرون للمنافسة على اللقب الأفريقي.وألغى منتخب جزر القمر مباراته مع المنتخب الايفواري التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة في جدة، حيث تأجل اللقاء لإصابة عدد من اللاعبين الايفواريين بفيروس كورونا، فضلا عن غياب عدد آخر من المحترفين في الفرق الأوروبية التي رفضت لحد الساعة السماح للاعبيها بالمشاركة في الكأس القارية.ويواجه المنتخب القمري ملاوي يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري قبل التوجه إلى الكاميرون في اليوم التالي.وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، أن "اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم".وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول والثالث من يناير/ كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير/ كانون الأول الجاري.
ذكرت تقارير صحفية أن أربعة منتخبات أفريقية توجهت إلى السعودية للتحضير لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، إلى 6 فبراير/ شباط المقبل في الكاميرون.
اختارت منتخبات كل من ساحل العاج (كوت ديفوار)، إلى جانب ملاوي، وجزر القمر، ومالي إقامة معسكراتها التدريبية على أرضيات الملاعب السعودية في مدينة جدة، حسبما ذكرته وكالة "سبق" للأنباء.
وتستعد هذه المنتخبات للبطولة من خلال إقامة مباريات ودية فيما بينها قبل التحول إلى الكاميرون للمنافسة على اللقب الأفريقي.
وألغى منتخب جزر القمر مباراته مع المنتخب الايفواري التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة في جدة، حيث تأجل اللقاء لإصابة عدد من اللاعبين الايفواريين بفيروس كورونا، فضلا عن غياب عدد آخر من المحترفين في الفرق الأوروبية التي رفضت لحد الساعة السماح للاعبيها بالمشاركة في الكأس القارية.
ويواجه المنتخب القمري ملاوي يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري قبل التوجه إلى الكاميرون في اليوم التالي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، أن "اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم".
وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم. لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول والثالث من يناير/ كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير/ كانون الأول الجاري.