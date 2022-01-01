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السعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة
السعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة
قالت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، إن المواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا مسموح لهم الآن بدخول المملكة العربية السعودية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T03:14+0000
2022-01-01T03:14+0000
روسيا
لقاء سبوتنيك
السعودية
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الدوحة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يجب أن يخضع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" للحجر الصحي لمدة 48 ساعة واجتياز اختبار PCR بعد دخولهم [المملكة العربية السعودية]".وتطلب المملكة العربية السعودية تطعيمًا كاملًا ضد كوفيد-19 لكل من يرغب في أداء فريضة الحج.يذكر أنه في 11 أب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصحة-الروسية-تجيز-استخدام-سبوتنيك-v-لتطعيم-مرضى-السرطان-1054710839.html
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روسيا, لقاء سبوتنيك, السعودية

السعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة

03:14 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح "سبوتنيك لايت"، ضد "كوفيد-19"، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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قالت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، إن المواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا مسموح لهم الآن بدخول المملكة العربية السعودية.
الدوحة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يجب أن يخضع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" للحجر الصحي لمدة 48 ساعة واجتياز اختبار PCR بعد دخولهم [المملكة العربية السعودية]".
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الصحة الروسية تجيز استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مرضى السرطان
28 ديسمبر 2021, 16:14 GMT
وتطلب المملكة العربية السعودية تطعيمًا كاملًا ضد كوفيد-19 لكل من يرغب في أداء فريضة الحج.
يذكر أنه في 11 أب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.
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03:15 GMTمصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند
03:14 GMTالسعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة
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