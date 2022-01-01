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https://arabic.sputniknews.com/20220101/السعودية-تسمح-للمواطنين-الروس-المطعمين-بلقاح-سبوتنيك-v-بدخول-المملكة-1054808919.html
السعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة
السعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة
قالت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، إن المواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا مسموح لهم الآن بدخول المملكة العربية السعودية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T03:14+0000
2022-01-01T03:14+0000
2022-01-01T03:14+0000
روسيا
لقاء سبوتنيك
السعودية
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الدوحة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يجب أن يخضع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" للحجر الصحي لمدة 48 ساعة واجتياز اختبار PCR بعد دخولهم [المملكة العربية السعودية]".وتطلب المملكة العربية السعودية تطعيمًا كاملًا ضد كوفيد-19 لكل من يرغب في أداء فريضة الحج.يذكر أنه في 11 أب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصحة-الروسية-تجيز-استخدام-سبوتنيك-v-لتطعيم-مرضى-السرطان-1054710839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, لقاء سبوتنيك, السعودية
السعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة
قالت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، إن المواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا مسموح لهم الآن بدخول المملكة العربية السعودية.
الدوحة -
سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "يجب أن يخضع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" للحجر الصحي لمدة 48 ساعة واجتياز اختبار PCR بعد دخولهم [المملكة العربية السعودية]".
28 ديسمبر 2021, 16:14 GMT
وتطلب المملكة العربية السعودية تطعيمًا كاملًا ضد كوفيد-19 لكل من يرغب في أداء فريضة الحج.
يذكر أنه في 11 أب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "
سبوتنيك V
" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.