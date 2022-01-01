السعودية هند القحطاني تفاجئ الجمهور بحديث جريء عن "الخمر ومضاجعة الرجال"

وحسب موقع "الفن"، لاقت هند القحطاني هجوما لاذعا بعد ردود لها اعتبرت خارجة على من انتقدها على نشرها صورا في وقت سابق وثقت من خلالها حياتها في السعودية قبل سفرها مع أولادها إلى أمريكا.وقامت القحطاني بإعادة نشر رسائل مهاجميها والرد عليهم بتوضيح بعض الأمور التي لا يعرفونها.وقالت إنها لا تهتم بآراء الناس، لافتة إلى قدرتها على مضاجعة الرجال وإقامة علاقات حميمة، وشرب الخمر متى أرادت، وارتداء ما تريد كونها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.وردا على ناشطة اتهمتها بالتخلي عن ارتداء الحجاب والعباءة والنقاب عقب ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أكدت القحطاني أنها هي التي اختارت الانفصال عن زوجها.واشارت إلى أنه لم يتزوج عليها وأن زواجه بامرأة ثانية، جاء بعد خلعها له وبعدما عجز عن إقناعها بـ العودة إلى ذمته.وتقوم هند القحطاني دوما بإثارة جدل المتابعين لها بسبب الآراء التي تنشرها والتي لا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي، وفي عدة مواقف تصدرت هند القحطاني عمليات البحث، بسبب الصور والمقاطع المصورة التي تقوم بنشرها من خلال حساباتها.وتمتلك هند القحطاني جرأة كبيرة في ظهورها على حسابها الرسمي بـ"سناب شات".وغالبًا ما تُحدث إطلالات هند القحطاني، موجة كبيرة من الجدل والانتقاد للحد الذي وصل بالسعوديين بمطالبة السلطات بسحب الجنسية السعودية منها بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد السعودية.
وقامت القحطاني بإعادة نشر رسائل مهاجميها والرد عليهم بتوضيح بعض الأمور التي لا يعرفونها.
وقالت إنها لا تهتم بآراء الناس، لافتة إلى قدرتها على مضاجعة الرجال وإقامة علاقات حميمة، وشرب الخمر متى أرادت، وارتداء ما تريد كونها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفاجره كبيرة المثليين أكبر همها شيل ونزع الحجاب من بنات بلدنا الشريفات وتتسخط على كره الناس ومحاربتهم لها أكيد بنحاربك وبنكون لك بالمرصاادمراح نخليك تأدين مهمتك المسمومه بسلام خلي هالشي في بالك تعرفين كلمة بالمرصاد ولاأفهمك أكثر الله سلط عليك #هند_القحطانيpic.twitter.com/uYuuDr24DD
وردا على ناشطة اتهمتها بالتخلي عن ارتداء الحجاب والعباءة والنقاب عقب ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أكدت القحطاني أنها هي التي اختارت الانفصال عن زوجها.
واشارت إلى أنه لم يتزوج عليها وأن زواجه بامرأة ثانية، جاء بعد خلعها له وبعدما عجز عن إقناعها بـ العودة إلى ذمته.
وتقوم هند القحطاني دوما بإثارة جدل المتابعين لها بسبب الآراء التي تنشرها والتي لا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي، وفي عدة مواقف تصدرت هند القحطاني عمليات البحث، بسبب الصور والمقاطع المصورة التي تقوم بنشرها من خلال حساباتها.
وتمتلك هند القحطاني جرأة كبيرة في ظهورها على حسابها الرسمي بـ"سناب شات".
وغالبًا ما تُحدث إطلالات هند القحطاني، موجة كبيرة من الجدل والانتقاد للحد الذي وصل بالسعوديين بمطالبة السلطات بسحب الجنسية السعودية منها بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد السعودية.