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السودان... بيان رسمي بشأن أنباء وضع عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا
السودان... بيان رسمي بشأن أنباء وضع عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا
أصدر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بيانا للرد على الأنباء التي تداولت حول وضع الأخير تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:41+0000
2022-01-01T15:42+0000
أخبار السودان اليوم
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نفى مكتب حمدوك هذه الأنباء، قائلا: "نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".يأتي ذلك في وقت أكد فيه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين حمدوك، مجددا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماض، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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أخبار السودان اليوم

السودان... بيان رسمي بشأن أنباء وضع عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا

15:41 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 01.01.2022)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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أصدر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بيانا للرد على الأنباء التي تداولت حول وضع الأخير تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
نفى مكتب حمدوك هذه الأنباء، قائلا: "نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين حمدوك، مجددا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".
وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.
وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماض، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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