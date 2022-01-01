السودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس اجتمع اليوم لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد.وأكد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".وناقش المجلس "التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر"، حيث "أقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف".وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".وقبل ساعات، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".أعلنت الشرطة السودانية، أمس الجمعة، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وأكد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".
وناقش المجلس "التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر"، حيث "أقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف".
وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".
وقبل ساعات، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.
وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".
وأضاف: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".
أعلنت الشرطة السودانية، أمس الجمعة، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس.
وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".