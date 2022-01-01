تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/السودان-مجلس-السيادة-يطالب-بسرعة-تشكيل-حكومة-تكنوقراط-1054832106.html
السودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
السودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T17:39+0000
2022-01-01T17:57+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050766295_4:0:1750:982_1920x0_80_0_0_efcb7d7955198ea3e79e9e35063bc4d0.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس اجتمع اليوم لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد.وأكد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".وناقش المجلس "التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر"، حيث "أقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف".وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".وقبل ساعات، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".أعلنت الشرطة السودانية، أمس الجمعة، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
https://arabic.sputniknews.com/20220101/دعوة-أممية-لإيجاد-أرضية-مشتركة-لحل-الأزمة-في-السودان-1054831728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050766295_441:0:1750:982_1920x0_80_0_0_8fea1d3de79558792dc2f4c29776dc19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

السودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط

17:39 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 17:57 GMT 01.01.2022)
© AFP 2021 / -رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس اجتمع اليوم لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
دعوة أممية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في السودان
17:31 GMT
وأكد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".
وناقش المجلس "التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر"، حيث "أقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف".
وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".
وقبل ساعات، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.
وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".
وأضاف: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".
أعلنت الشرطة السودانية، أمس الجمعة، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس.
وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:58 GMTلجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
17:52 GMTالجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
17:49 GMTالجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021
17:47 GMTالتوافق بين الشرعية والانتقالي... هل يضع حدا للحرب في اليمن؟
17:44 GMTفلسطين بين استهداف غزة ومواجهات الضفة الغربية وإضراب الأسرى في العام 2022
17:39 GMTالسودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
17:35 GMTعادل عبد المهدي: سليماني كان صمام أمان للعراق
17:31 GMTدعوة أممية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في السودان
17:26 GMTالسعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا
17:17 GMTأفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"
17:07 GMTهالاند يكشف عن وجهته المقبلة
17:00 GMT57 عاما على انطلاقها... أين وصلت الثورة الفلسطينية وحركة فتح؟
16:56 GMTوكيل أعمال كريستيانو رونالدو ينهي الجدل بشأن عودة موكله إلى يوفنتوس
16:54 GMT"سنفعلها خلال 48 ساعة فقط" ... مسؤول عسكري إيراني يحذر من أي خطأ
16:51 GMT5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح
16:49 GMTالحرس الثوري: انتقامنا لدماء سليماني سيكون بطرد أمريكا من المنطقة
16:44 GMTإيرادات تونس السياحية ترتفع بنسبة 7.7% حتى 20 ديسمبر
16:37 GMTبرلماني ليبي: لا انتخابات في الوقت الراهن... وخارطة طريق جديدة قيد الإعداد
16:30 GMTالفياض: السيستاني حمى العراق من المخاطر
16:22 GMTالعثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور