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السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز، مؤكدة وقف الإنتاج في المنصة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T10:34+0000
2022-01-01T10:34+0000
أخبار إيران
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران، اليوم، مما أدى لتوقف العمل فيها".وأضافت أن "المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي تعرضت لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج"، مشيرة إلى أن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وفي منشآت كهرباء وطاقة.وذكرت وسائل إعلام إيرانية في إحدى المناسبات أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.
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أخبار إيران

السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران

10:34 GMT 01.01.2022
© -حريق في إيران
حريق في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز، مؤكدة وقف الإنتاج في المنصة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران، اليوم، مما أدى لتوقف العمل فيها".
وأضافت أن "المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي تعرضت لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج"، مشيرة إلى أن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".
وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وفي منشآت كهرباء وطاقة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية في إحدى المناسبات أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.
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