تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220101/السيطرة-على-حريق-اندلع-في-المنصة-16-من-حقل-بارس-الجنوبي-للغاز-في-إيران-1054815716.html
السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز، مؤكدة وقف الإنتاج في المنصة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T10:34+0000
2022-01-01T10:34+0000
2022-01-01T10:34+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1046178840_0:0:1878:1056_1920x0_80_0_0_6a4a2788f344ece9a53c8d88ebc8554c.jpg
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران، اليوم، مما أدى لتوقف العمل فيها".وأضافت أن "المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي تعرضت لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج"، مشيرة إلى أن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وفي منشآت كهرباء وطاقة.وذكرت وسائل إعلام إيرانية في إحدى المناسبات أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1046178840_75:0:1483:1056_1920x0_80_0_0_4a7daa62a3cc0dfaf07fed19b9872e51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز، مؤكدة وقف الإنتاج في المنصة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران، اليوم، مما أدى لتوقف العمل فيها".
وأضافت أن "المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي تعرضت لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج"، مشيرة إلى أن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".
وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية
وفي منشآت كهرباء وطاقة
.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية في إحدى المناسبات أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص
انفجار منشأة نطنز
النووية.