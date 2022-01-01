https://arabic.sputniknews.com/20220101/الصليب-الأحمر-يعرب-عن-قلقه-لتدهور-الحالة-الصحية--للأسير-الفلسطيني-هشام-أبو-هواش-1054836629.html

الصليب الأحمر يعرب عن قلقه لتدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

الصليب الأحمر يعرب عن قلقه لتدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يوما. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T19:54+0000

2022-01-01T19:54+0000

2022-01-01T19:54+0000

العالم العربي

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رام الله - سبوتنيك. وقال الصليب الأحمر، في بيان "تستمر الطواقم التابعة للجنة الدولية في زيارة "أبو هواش" بصورة منتظمة وستواصل متابعة وضعه عن كثب"، مضيفا "بعد مرور أكثر من 138 يوماً على إضرابه عن الطعام ومن منظور طبي، فإنّ أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة".وأوضح البيان "مثل سائر المضربين عن الطعام، إننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة".وأكد الصليب الأحمر أنه "لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية".يُشار إلى أنّ الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش البالغ من العمر 44 عامًا معتقل إداريّا منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.و كانت المحكمة الإسرائيلية قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد السلطات الإسرائيلية المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/فلسطين-بين-استهداف-غزة-ومواجهات-الضفة-الغربية-وإضراب-الأسرى-في-العام-2022-1054832631.html

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