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https://arabic.sputniknews.com/20220101/العثور-على-دبابة-الشبح-ونقلها-إلى-إحدى-القواعد-البحرية-الإندونيسية-فيديو-وصور-1054829403.html
العثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور
العثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور
تم في إندونيسيا، اكتشاف جسم غامض تسبب في الكثير من الضوضاء، حيث اقتربت دبابة برمائية مجهولة الهوية من المياه الساحلية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T16:22+0000
2022-01-01T16:22+0000
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حاولت القوات البحرية الإندونيسية تحديد مكان المتسلل، لكن الظروف الجوية لم تسمح بذلك بسرعة. يمكن للمرء أن يرى بعض التفاصيل عن هذا "الشبح" في الصور التي ظهرت، لقد بدت حقًا وكأنها آلة حرب أو دمية جيدة الصنع نسبيًا.وبعد ذلك أصبح معروفاً أنه تم العثور على "الدبابة"، فأخذوها وجرّوها وسحبوها إلى قاعدة بحرية قريبة.انطلاقا من الصور ومقاطع الفيديو التي تم إصدارها للجمهور، تمكن الإندونيسيون من وضع أيديهم على تصميم يشبه النموذج الصيني 15/ZTQ-15 المسلح بمدفع عيار 105 ملم.
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العالم, منوعات

العثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور

16:22 GMT 01.01.2022
© Photo / Pixabayدبابة
دبابة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
تم في إندونيسيا، اكتشاف جسم غامض تسبب في الكثير من الضوضاء، حيث اقتربت دبابة برمائية مجهولة الهوية من المياه الساحلية.
حاولت القوات البحرية الإندونيسية تحديد مكان المتسلل، لكن الظروف الجوية لم تسمح بذلك بسرعة.
يمكن للمرء أن يرى بعض التفاصيل عن هذا "الشبح" في الصور التي ظهرت، لقد بدت حقًا وكأنها آلة حرب أو دمية جيدة الصنع نسبيًا.
وبعد ذلك أصبح معروفاً أنه تم العثور على "الدبابة"، فأخذوها وجرّوها وسحبوها إلى قاعدة بحرية قريبة.
انطلاقا من الصور ومقاطع الفيديو التي تم إصدارها للجمهور، تمكن الإندونيسيون من وضع أيديهم على تصميم يشبه النموذج الصيني 15/ZTQ-15 المسلح بمدفع عيار 105 ملم.
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