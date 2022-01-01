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https://arabic.sputniknews.com/20220101/الكشف-عن-مواصفات-هاتف-نوكيا-الجديد-بعد-اعتماده-رسميا-1054822590.html
الكشف عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد بعد اعتماده رسميا
الكشف عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد بعد اعتماده رسميا
كشفت تقارير عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد، وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC). 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:55+0000
2022-01-01T13:55+0000
مجتمع
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وذكر موقع "nokiamob" أن هاتف نوكيا الجديد يعتبر من الهواتف الرائدة حيث يأتي بعدد من المواصفات الفائقة، من بينها على سبيل المثال وجود كاميرا رئيسية بدقة فائقة تبلغ 50 ميغا بيكسل.وحصل هاتف نوكيا الجديد على كود برقم Nokia TA-1404، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن اسم الهاتف رسميا.ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED، بحجم 6.9 بوصة، وبدقة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة.ويمتاز هاتف نوكيا الجديد ببطارية بقوة 4900 ملي أمبير/الساعة ، كما أنها مزودة بخاصية الشحن السريع بقوة 33 واط ، وكذلك فإن الهاتف مزود بالاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك GPS وNFC، كما يحتوي على منفذ سماعة الرأس ومنفذ للشحن من نوع USB-C.يذكر أن الهاتف سيأتي بإصدارات مختلفة من حيث ذاكرة وصول عشوائي، حيث يأتي بسعة 3 و4 و6 غيغا بايت رام، وخيارات تخزين داخلية سعة 64 و128 غيغا بايت، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.
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مجتمع

الكشف عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد بعد اعتماده رسميا

13:55 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Maria Sibiryakovaشركة نوكيا
شركة نوكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Maria Sibiryakova
تابعنا عبر
كشفت تقارير عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد، وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC).
وذكر موقع "nokiamob" أن هاتف نوكيا الجديد يعتبر من الهواتف الرائدة حيث يأتي بعدد من المواصفات الفائقة، من بينها على سبيل المثال وجود كاميرا رئيسية بدقة فائقة تبلغ 50 ميغا بيكسل.
وحصل هاتف نوكيا الجديد على كود برقم Nokia TA-1404، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن اسم الهاتف رسميا.
ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED، بحجم 6.9 بوصة، وبدقة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة.
ويمتاز هاتف نوكيا الجديد ببطارية بقوة 4900 ملي أمبير/الساعة ، كما أنها مزودة بخاصية الشحن السريع بقوة 33 واط ، وكذلك فإن الهاتف مزود بالاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك GPS وNFC، كما يحتوي على منفذ سماعة الرأس ومنفذ للشحن من نوع USB-C.
يذكر أن الهاتف سيأتي بإصدارات مختلفة من حيث ذاكرة وصول عشوائي، حيث يأتي بسعة 3 و4 و6 غيغا بايت رام، وخيارات تخزين داخلية سعة 64 و128 غيغا بايت، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.
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