الهند تفتح تحقيقا عاجلا في مقتل العشرات أثناء تدافع على ضريح هندوسي

ووفقا لما نقلته "إندبندنت" البريطانية عن وسائل إعلام هندية، فقد طالب نائب حاكم جامو وكشمير، مانوج سينها، بفتح تحقيق عاجل في هذا التدافع.وقال مانوج: "أصدرت أوامري بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث".من جهته، نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عشرات القتلى من الهنود، الذين لقوا مصرعهم أثناء تدافع في زيارة أحد الأضرحة الهندوسية.وحسب ما نشره مودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قدم تعازيه في وفاة "العشرات" جراء التدافع خلال زيارة ضريح ماتا فايشنو ديفي الهندوسي.وقال: "حزين للغاية لفقدان الأرواح بسبب التدافع في ماتا فايشنو ديفي بهاوان، التعازي لذوي الضحايا، وأتمنى أن يتعافى المصابون قريباً".ولقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب العشرات بعد تدافع في معبد هندي في يوم رأس السنة الجديدة.وحسبما تم نقله عن وسائل إعلام هندية، فقد حدث التدافع في حوالي الساعة الثالثة صباح اليوم السبت، من أعداد غفيرة من المصلين، الذين زاروا ضريح ماتا فايشنو ديفي في جامو وكشمير.وقال المسؤولون إن "مجموعات كبيرة من المصلين دخلت [المعبد] بهوان دون إذن".
وقال مانوج: "أصدرت أوامري بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث".
من جهته، نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عشرات القتلى من الهنود، الذين لقوا مصرعهم أثناء تدافع في زيارة أحد الأضرحة الهندوسية.
وحسب ما نشره مودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قدم تعازيه في وفاة "العشرات" جراء التدافع خلال زيارة ضريح ماتا فايشنو ديفي الهندوسي.
Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation.