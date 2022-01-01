https://arabic.sputniknews.com/20220101/اليابان-تطرح-لقاحا-يمنح-المناعة-مدى-الحياة-ضد-كورونا-1054820452.html

اليابان تطرح لقاحا يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا

اليابان تطرح لقاحا يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا

تبدأ شركة الأدوية اليابانية "نوبل فارما"، في عام 2023، تجارب سريرية على لقاح فيروس "كورونا"، الذي يمكن أن يوفر مناعة مدى الحياة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T13:10+0000

2022-01-01T13:10+0000

2022-01-01T13:10+0000

العالم

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ووفقا لموقع "اليابان تايمز"، يتم تطوير اللقاح من قبل فريق من العلماء من معهد طوكيو للعلوم الطبية، برئاسة البروفيسور ميتينوري كوهارا. وتم أخذ لقاح الجدري كأساس، والذي جرى تطويره في القرن الثامن عشر في بريطانيا واستخدم في اليابان حتى عام 1976. ووفقا لفكرة العلماء، يجب حقن فيروس لقاحات الجدري ببروتين فيروس "سارس- كوفيد-2"، الذي يسبب فيروس "كورونا" .في سياق التجارب التي أُجريت على الفئران، ابتكر العلماء واستخدموا لقاحا يعتمد على فيروس لقاح الجدري ويحتوي على جينات لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى. وبعد 20 شهرا، أظهر الحيوانات التي حُقنت باللقاح مستوى مرتفعاً من الأجسام المضادة ونجوا بعد حقنهم بفيروس إنفلونزا الطيور. في الوقت نفسه، ماتت جميع الفئران غير الملقحة. وتشير المقالة إلى أن 20 شهراً هي الفترة التقريبية لمتوسط عمر الفئران.وقال كوهارا، لصحيفة "جابان تايمز" : "أظهرت خصائص هذا اللقاح أنه يمكن أن يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويوفر مناعة مدى الحياة. جرعة واحدة من اللقاح تكون فعالة لأكثر من 20 شهرا، ولا يوجد لقاح آخر له تأثير مماثل".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أظهر لقاح أولي لفيروس كورونا تم اختباره على قرود "سينومولغوس"، أنه يحمي تلك القرود من الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كان مستوى الفيروس في رئتيهم أقل مما يمكن اكتشافه بالطرق المعيارية حتى بعد 7 أيام من الإصابة".بالإضافة إلى المناعة التي تدوم طوال الحياة، ذكر كوهارا، ميزة أخرى كبيرة لهذا اللقاح - طريقة تخزينه - يمكن تخزين الدواء لفترة طويلة بشكل جاف وفي درجة حرارة الغرفة.وفي عام 2023 تقريبا، تعتزم شركة "نوبل فارما"، إجراء المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لهذا اللقاح بمشاركة 150 إلى 200 متطوع، بما في ذلك أولئك الذين تعافوا وتم تطعيمهم بالكامل بلقاحات أخرى. في الوقت نفسه، يلاحظ العالِم أنه بالنسبة للمرحلة الثالثة من الاختبار، هناك حاجة إلى استثمارات مالية جادة من الدولة أو عمالقة الأدوية داخل البلاد وخارجها.

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العالم