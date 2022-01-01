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بريطانيا توافق على عقار فموي لعلاج كورونا فعاليته تصل إلى 89%
بريطانيا توافق على عقار فموي لعلاج كورونا فعاليته تصل إلى 89%
أكدت السلطات الصحية البريطانية موافقتها على عقار "باكسلوفيد"، المضاد لكورونا والذي يؤخذ عن طريق الفم. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:37+0000
2022-01-01T08:37+0000
بريطانيا
عقار
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب "بي بي سي عربي"، فقد وافقت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، على عقار "باكسلوفيد" الفموي المضاد لكورونا.وأكدت أن تجارب العقار السريرية أثبتت فعاليته بنسبة 89%، في التقليل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى البالغين، حيث تمت تجربته على 1219 مريضا ضعيفا أصيبوا بالفيروس.وقالت الجهة المنظمة: "عقار باكسلوفيد يكون أكثر فاعلية عند تناوله في المراحل المبكرة من الإصابة، وأوصت باستخدام الدواء في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض".ويعتبر "باكسلوفيد" ثاني عقار فموي تتم الموافقة عليه في بريطانيا، بعد "مولنوبيرافير"، والذي حصل على موافقة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.من جهته، علق وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، بأن بلاده بتلك الأدوية تعتبر في "أقوى موقف ممكن" لكي تتعامل مع المتحور الجديد أوميكرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/10-آلاف-حالة-جديدة-بـأوميكرون-في-بريطانيا-والحصيلة-نحو-25-ألف-إصابة-و7-وفيات--1054311190.html
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بريطانيا, عقار, سلالة كورونا الجديدة

بريطانيا توافق على عقار فموي لعلاج كورونا فعاليته تصل إلى 89%

08:37 GMT 01.01.2022
© Photo / pixabay - qimonoصورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية
صورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / pixabay - qimono
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أكدت السلطات الصحية البريطانية موافقتها على عقار "باكسلوفيد"، المضاد لكورونا والذي يؤخذ عن طريق الفم.
وحسب "بي بي سي عربي"، فقد وافقت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، على عقار "باكسلوفيد" الفموي المضاد لكورونا.
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وأكدت أن تجارب العقار السريرية أثبتت فعاليته بنسبة 89%، في التقليل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى البالغين، حيث تمت تجربته على 1219 مريضا ضعيفا أصيبوا بالفيروس.

وتمخضت التجارب عن أن 0.8% ممن تم إعطاؤهم باكسلوفيد نقلوا إلى المستشفى، في مقابل 7% ممن تلقوا علاجا آخر.

وقالت الجهة المنظمة: "عقار باكسلوفيد يكون أكثر فاعلية عند تناوله في المراحل المبكرة من الإصابة، وأوصت باستخدام الدواء في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض".

العقار الذي طورته شركة فايزر، ويعتمد جزئيا على علاج حالي لفيروس نقص المناعة البشرية، طلبت بريطانيا منه 2.75 مليون قرص.

ويعتبر "باكسلوفيد" ثاني عقار فموي تتم الموافقة عليه في بريطانيا، بعد "مولنوبيرافير"، والذي حصل على موافقة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
من جهته، علق وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، بأن بلاده بتلك الأدوية تعتبر في "أقوى موقف ممكن" لكي تتعامل مع المتحور الجديد أوميكرون.
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