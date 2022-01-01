الثلوج تكسو مدينة الغردقة المصرية... فيديو وصور
15:43 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 01.01.2022)
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر الغردقة
© Sputnik . Amro Omran
اكتست مدينة مصرية، اليوم السبت، باللون الأبيض، بعد أن غطت الثلوج شوارعها وسط أمطار غزيرة وبرق ورعد.
وبث متابعون على موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وقد تحولت إلى اللون الأبيض بفعل الثلوج.
الغردقة 🤍🌨️ pic.twitter.com/AHBAfTm5Cg— Hanin Adeel6 (@Hanin63560545) January 1, 2022
بعد تساقط الثلوج .. #الغردقة تتحول لقطعة من أوروبا#صدى_البلد#البلد pic.twitter.com/CdDAOGAvlQ— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) January 1, 2022
وشهدت المدينة السياحية سقوط أمطار غزيرة مع حبات الثلج، مصحوبة بالبرق والرعد، بينما غطت السحب الكثيفة سماء المدينة.
#عااااجل| مشهد تاريخى لاول مره في الغردقه تحت امطار الثلوج الرعدية— شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) January 1, 2022
امطار وسيول وتساقط كرات الثلج ينعش احتفالات رأس السنه بالغردقة#الارصاد pic.twitter.com/HO1f4brBQ6
شاهد 🌧— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 1, 2022
تساقط كثيف للبرد في مصر - الغردقة 🇪🇬
متداول pic.twitter.com/WD8vskwKwz
وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، فقد أعلن عدد من مدن محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ في مواجهة سوء الأحوال الجوية وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.
الغردقة فرع روسيا😂♥️ pic.twitter.com/1zNrGBheTD— Yassoo 💟 (@Yasmeenayman89) January 1, 2022
وكانت إدارة الأزمات بالمحافظة قالت إنه من المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة في المحافظة اليوم السبت وغدا الأحد.
في الغردقة كانت بتمطر ثلج وانا عايزه اعيط دلوقتي 😢💔 pic.twitter.com/3ZyApOK6yB— Alaa 🦋 (@AlaaMortada456) January 1, 2022
الغردقة اليوم الساعة 3:15pm pic.twitter.com/RUupJdTdFo— ROMANY ANGELOS 🇪🇬 (@romany_angelos) January 1, 2022
وأثار تساقط الثلوج حالة من البهجة بين سكان الغردقة، الذين تسابقوا على توثيق المشاهد البديعة التي حولت مدينتهم كما يقولون لأول مرة منذ نحو 25 عاما إلى قطعة من أوروبا.
هابي نيو يير علينا في الغردقة بقى 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/batu5UeHG5— Salma (@salmaanasalma) January 1, 2022
والغردقة هي ثاني مدينة مصرية تكسوها الثلوج في أقل من أسبوعين بعدما اكتست شوارع وميادين الإسكتندرية في 20 من ديسمبر/كانون الأول المنصرم بالثلوج وسط درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى.