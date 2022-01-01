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https://arabic.sputniknews.com/20220101/خامنئي-يتحدث-عن-قاسم-سليماني-ويتوعد-ترامب-بدفع-الثمن-1054814811.html
خامنئي يتحدث عن قاسم سليماني ويتوعد ترامب بدفع الثمن
خامنئي يتحدث عن قاسم سليماني ويتوعد ترامب بدفع الثمن
اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T09:58+0000
2022-01-01T09:58+0000
أخبار إيران
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وقال خامنئي، خلال استقباله أسرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "اعتقد الأعداء أنه باستشهاد سليماني وأبو مهدي ورفاقهما سينتهي العمل، ولكن اليوم وبفضل هذا الدم الغالي والمضطهد هربت الولايات المتحدة من أفغانستان".وتابع: "في العراق، يضطرون للتظاهر بالمغادرة والإعلان عن دور المستشار دون وجود عسكري وفي هذا الأمر بالطبع يجب على الإخوة العراقيين اتباعه بحذر".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/قائد-كبير-بالحرس-الثوري-يتحدث-عن-اغتيال-الرئيس-الأمريكي-ثأرا-لقاسم-سليماني-1054779542.html
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أخبار إيران

خامنئي يتحدث عن قاسم سليماني ويتوعد ترامب بدفع الثمن

09:58 GMT 01.01.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AP Photo
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اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي".
وقال خامنئي، خلال استقباله أسرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
قائد كبير بالحرس الثوري يتحدث عن "اغتيال الرئيس الأمريكي ثأرا لقاسم سليماني"
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وأضاف: "اعتقد الأعداء أنه باستشهاد سليماني وأبو مهدي ورفاقهما سينتهي العمل، ولكن اليوم وبفضل هذا الدم الغالي والمضطهد هربت الولايات المتحدة من أفغانستان".
وتابع: "في العراق، يضطرون للتظاهر بالمغادرة والإعلان عن دور المستشار دون وجود عسكري وفي هذا الأمر بالطبع يجب على الإخوة العراقيين اتباعه بحذر".

وقال: "في اليمن جبهة المقاومة تتقدم، العدو في سوريا منشل وليس له أمل في المستقبل؛ وبشكل عام، إن تيار المقاومة ومناهضة الغطرسة في المنطقة يعمل ويتحرك بشكل أكثر ازدهارًا وسعادة ونأمل اليوم أكثر مما كان عليه قبل عامين".

يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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