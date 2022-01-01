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https://arabic.sputniknews.com/20220101/خبراء-يكشفون-عن-ظاهرة-شائعة-تدل-على-إصابتك-بالزهايمر-1054836322.html
خبراء يكشفون عن ظاهرة شائعة تدل على إصابتك بالزهايمر
خبراء يكشفون عن ظاهرة شائعة تدل على إصابتك بالزهايمر
تشكل مشاكل الذاكرة علامة مبكرة على مرض الزهايمر، لكن نسيان شيء واحد على وجه الخصوص يمكن أن يشير بشكل خاص إلى مرض الزهايمر حسب العلماء. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:50+0000
2022-01-01T19:50+0000
علوم
الزهايمر
صحة
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يعتبر مرض الزهايمر، هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وهو مصطلح شامل لعدد من الحالات التي تنطوي على تغييرات في الذاكرة والتفكير واتخاذ القرارات، التي تتعارض في النهاية مع استقلالية الشخص وقدرته على العمل حسبما نشره موقع "إيت ذيس" اليوم السبت.ووفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعيش حوالي 5.8 مليون شخص مع مرض الزهايمر في الولايات المتحدة وحدها اليوم، ويتم تشخيص معظم الحالات لدى الأشخاص الأكبر من 65 عامًا.يعد مرض الزهايمر السبب السادس للوفاة في الولايات المتحدة، حيث يعيش الشخص المصاب بمرض الزهايمر، في المتوسط​، من أربع إلى ثماني سنوات بعد التشخيص وفي حالات نادرة يمكن أن يعيش لـ20 عاما بعد التشخيص.وعلى الرغم من أن مرض الزهايمر ليس له علاج حاليًا، إلا أن هناك عقارًا واحدًا، هو عقار يسمى "أدوكانوماب" (الاسم التجاري أدوهيلم) الذي قد يبطئ التدهور المعرفي، كما تقول جمعية الزهايمر الأمريكية.عَرَض مُميّز للزهايمريمكن أن تكون الصعوبات اللغوية، بما في ذلك نسيان الكلمات المناسبة للعناصر المحيطة، علامة مبكرة على مرض الزهايمر.تقول جمعية مرض الزهايمر: "قد يواجه الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر صعوبة في متابعة محادثة أو الانضمام إليها"."قد يتوقفون في منتصف المحادثة وليس لديهم أي فكرة عن كيفية المضي قدما بها، أو قد يكررون ما يقولونه، وقد يواجهون صعوبة في استخدام المفردات، أو يواجهون صعوبة في تسمية شيء مألوف أو يستخدمون المصطلحات الخاطئة".وقد ينعزل الشخص المصاب بمرض الزهايمر ويعزل نفسه عن الآخرين للتغلب على هذه الصعوبات اللغوية، كما يمكن أن يساء فهم هذه الأعراض من الغير، وقد يعتبرها أفراد الأسرة على أنها خجل أو شعور بالإحباط مما يؤخر التشخيص.أعراض عامة للزهايمروحسب نفس المصدر، فإن أعراض الزهايمر العامة تتمثل بالتالي:· فقدان الذاكرة الذي يعطل الحياة اليومية.· وضع العناصر في غير موضعها وعدم القدرة على تتبع الخطوات للعثور عليها.· المشاكل المرئية والمكانية، مثل الضياع في الطرق المألوفة.· صعوبة التخطيط أو حل المشكلات.· صعوبة في إكمال المهام المألوفة ، مثل طهي وصفة شائعة الاستخدام.· مشاكل التنسيق (مثل صعوبة المشي أو زيادة سقوط أو انسكاب العناصر).· تغييرات غير مبررة في الشخصية، مثل الاكتئاب أو القلق أو تقلب المزاج.أسباب الزهايمريقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "لم يفهم العلماء بعد أسباب مرض الزهايمر بشكل كامل". ويضيف: "من المحتمل ألا يكون هناك سببا واحدا ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على كل شخص بشكل مختلف".ويشمل ذلك العمر كأكبر عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر والخرف هو ببساطة التقدم في السن، وتاريخ العائلة، كما يُحتمل، أن النظام الغذائي ونمط الحياة والبيئة تؤثر باحتمالية الإصابة".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/فيديو-يوضح-تأثير-حمية-الكيتو-على-الجسم-لمدة-عام-سلبا-وإيجابا-1054371535.html
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علوم, الزهايمر, صحة

خبراء يكشفون عن ظاهرة شائعة تدل على إصابتك بالزهايمر

19:50 GMT 01.01.2022
CC0 / pixabay / مرض الزهايمر لرجل مسن
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
CC0 / pixabay /
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تشكل مشاكل الذاكرة علامة مبكرة على مرض الزهايمر، لكن نسيان شيء واحد على وجه الخصوص يمكن أن يشير بشكل خاص إلى مرض الزهايمر حسب العلماء.
يعتبر مرض الزهايمر، هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وهو مصطلح شامل لعدد من الحالات التي تنطوي على تغييرات في الذاكرة والتفكير واتخاذ القرارات، التي تتعارض في النهاية مع استقلالية الشخص وقدرته على العمل حسبما نشره موقع "إيت ذيس" اليوم السبت.
ووفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعيش حوالي 5.8 مليون شخص مع مرض الزهايمر في الولايات المتحدة وحدها اليوم، ويتم تشخيص معظم الحالات لدى الأشخاص الأكبر من 65 عامًا.
يعد مرض الزهايمر السبب السادس للوفاة في الولايات المتحدة، حيث يعيش الشخص المصاب بمرض الزهايمر، في المتوسط​، من أربع إلى ثماني سنوات بعد التشخيص وفي حالات نادرة يمكن أن يعيش لـ20 عاما بعد التشخيص.
وعلى الرغم من أن مرض الزهايمر ليس له علاج حاليًا، إلا أن هناك عقارًا واحدًا، هو عقار يسمى "أدوكانوماب" (الاسم التجاري أدوهيلم) الذي قد يبطئ التدهور المعرفي، كما تقول جمعية الزهايمر الأمريكية.
عَرَض مُميّز للزهايمر
يمكن أن تكون الصعوبات اللغوية، بما في ذلك نسيان الكلمات المناسبة للعناصر المحيطة، علامة مبكرة على مرض الزهايمر.
تقول جمعية مرض الزهايمر: "قد يواجه الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر صعوبة في متابعة محادثة أو الانضمام إليها".
"قد يتوقفون في منتصف المحادثة وليس لديهم أي فكرة عن كيفية المضي قدما بها، أو قد يكررون ما يقولونه، وقد يواجهون صعوبة في استخدام المفردات، أو يواجهون صعوبة في تسمية شيء مألوف أو يستخدمون المصطلحات الخاطئة".
وقد ينعزل الشخص المصاب بمرض الزهايمر ويعزل نفسه عن الآخرين للتغلب على هذه الصعوبات اللغوية، كما يمكن أن يساء فهم هذه الأعراض من الغير، وقد يعتبرها أفراد الأسرة على أنها خجل أو شعور بالإحباط مما يؤخر التشخيص.
أعراض عامة للزهايمر
وحسب نفس المصدر، فإن أعراض الزهايمر العامة تتمثل بالتالي:
· فقدان الذاكرة الذي يعطل الحياة اليومية.
· وضع العناصر في غير موضعها وعدم القدرة على تتبع الخطوات للعثور عليها.
· المشاكل المرئية والمكانية، مثل الضياع في الطرق المألوفة.
· صعوبة التخطيط أو حل المشكلات.
· صعوبة في إكمال المهام المألوفة ، مثل طهي وصفة شائعة الاستخدام.
· مشاكل التنسيق (مثل صعوبة المشي أو زيادة سقوط أو انسكاب العناصر).
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· تغييرات غير مبررة في الشخصية، مثل الاكتئاب أو القلق أو تقلب المزاج.
أسباب الزهايمر
يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "لم يفهم العلماء بعد أسباب مرض الزهايمر بشكل كامل". ويضيف: "من المحتمل ألا يكون هناك سببا واحدا ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على كل شخص بشكل مختلف".
ويشمل ذلك العمر كأكبر عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر والخرف هو ببساطة التقدم في السن، وتاريخ العائلة، كما يُحتمل، أن النظام الغذائي ونمط الحياة والبيئة تؤثر باحتمالية الإصابة".
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