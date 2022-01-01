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خبيرة تحذر من عادة خطيرة في شرب القهوة
خبيرة تحذر من عادة خطيرة في شرب القهوة
حذرت خبيرة تغذية من عادة يقوم بها الكثيرون حين يشربون القهوة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T05:38+0000
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مجتمع
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حذرت خبيرة التغذية إليانا كيدانيان من أن إضافة الكريمة والحليب بكميات كبيرة إلى القهوة يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم.وقالت في مقابلة مع Eat This، Not That: "الدهون المشبعة في الكريمة والحليب التي تُضاف إلى القهوة كل يوم (وعادةً مرات عديدة في اليوم) يمكن أن تؤثر على مستويات الكوليسترول لدى الشخص".وقالت إن عصير التوت البري سيساعد على خفض مستويات الكوليسترول. يتفق الخبراء من جامعة لافال في كندا، الذين أجروا عددًا من الدراسات والتجارب العلمية، مع الطبيب. في رأيهم، هذا التأثير للعصير يرجع إلى مركبات البوليفينول. يمكن أن يكون هذا المشروب مفيدًا أيضًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
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مجتمع

خبيرة تحذر من عادة خطيرة في شرب القهوة

05:38 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 05:57 GMT 01.01.2022)
© Photo / pixabay/grafmexقهوة مع بعض القرفة والتوابل
قهوة مع بعض القرفة والتوابل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / pixabay/grafmex
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حذرت خبيرة تغذية من عادة يقوم بها الكثيرون حين يشربون القهوة.
حذرت خبيرة التغذية إليانا كيدانيان من أن إضافة الكريمة والحليب بكميات كبيرة إلى القهوة يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم.
وقالت في مقابلة مع Eat This، Not That: "الدهون المشبعة في الكريمة والحليب التي تُضاف إلى القهوة كل يوم (وعادةً مرات عديدة في اليوم) يمكن أن تؤثر على مستويات الكوليسترول لدى الشخص".
وقالت إن عصير التوت البري سيساعد على خفض مستويات الكوليسترول. يتفق الخبراء من جامعة لافال في كندا، الذين أجروا عددًا من الدراسات والتجارب العلمية، مع الطبيب. في رأيهم، هذا التأثير للعصير يرجع إلى مركبات البوليفينول. يمكن أن يكون هذا المشروب مفيدًا أيضًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
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