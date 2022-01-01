خبير: أحدث نظام دفاعي "إس-550" يوفر حماية موثوقة لروسيا في السماء والفضاء

تم اعتماد أحدث نظام دفاع جوي إس-550 في القوات المسلحة الروسية بعد الانتهاء بنجاح من اختبارات الحكومة. وأشار الخبير إلى أن المجمع الروسي له مزايا عديدة على نظرائه الأجانب، حسب ما أوردته صحيفة "نارودني نوفوستي".قال بارانيتس عن مجمع إس-550 الفريد من نوعه: "في الواقع، تلقينا صواريخ كولاك المضادة للطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية. تدخل روسيا العام الجديد بنظام يعزز بشكل كبير حمايتها من السماء ومن الفضاء".ولفت الانتباه إلى حقيقة أن أحدث نظام سيكون قادرًا على ضرب الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تتحرك بسرعة جنونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إس-550 عبارة عن مجمع اعتراض بعيد المدى، لديه نطاق بحث وضرب أكبر من نظام الدفاع الجوي إس-500. وأشار الخبير إلى أنه يمكنه القضاء على أهداف على مسافة 500 كيلومتر. وخلص إلى أنه لا يوجد نظام دفاع جوي وصاروخي غربي واحد لديه مثل هذه القدرات.
قال فيكتور بارانيتس، الخبير العسكري الروسي، إن نظام الصواريخ الجديد "إس-550" للدفاع الجوي سيوفر حماية موثوقة لروسيا ليس فقط في السماء، ولكن أيضًا في الفضاء.
تم اعتماد أحدث نظام دفاع جوي إس-550 في القوات المسلحة الروسية بعد الانتهاء بنجاح من اختبارات الحكومة. وأشار الخبير إلى أن المجمع الروسي له مزايا عديدة على نظرائه الأجانب، حسب ما أوردته صحيفة "نارودني نوفوستي".
قال بارانيتس عن مجمع إس-550 الفريد من نوعه: "في الواقع، تلقينا صواريخ كولاك المضادة للطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية. تدخل روسيا العام الجديد بنظام يعزز بشكل كبير حمايتها من السماء ومن الفضاء".
ولفت الانتباه إلى حقيقة أن أحدث نظام سيكون قادرًا على ضرب الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تتحرك بسرعة جنونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إس-550 عبارة عن مجمع اعتراض بعيد المدى، لديه نطاق بحث وضرب أكبر من نظام الدفاع الجوي إس-500. وأشار الخبير إلى أنه يمكنه القضاء على أهداف على مسافة 500 كيلومتر. وخلص إلى أنه لا يوجد نظام دفاع جوي وصاروخي غربي واحد لديه مثل هذه القدرات.