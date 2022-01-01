تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/خبير-العام-الجديد-2022-سيكون-ضبابيا-على-لبنان-وسط-بركان-الفوضى-الاقتصادية--1054818102.html
خبير: العام الجديد 2022 سيكون ضبابيا على لبنان وسط بركان الفوضى الاقتصادية
خبير: العام الجديد 2022 سيكون ضبابيا على لبنان وسط بركان الفوضى الاقتصادية
شهد عام 2021 في لبنان تطورات متسارعة وأزمات غير مسبوقة لا تزال تعصف بالبلاد، بين اقتصاد متدهور أدى لانهيار المنظومة المالية مع نهاية العام، وتدني قيمة العملة... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T12:00+0000
2022-01-01T12:00+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054818042_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_23d3c231f8281279fc5eafd2d1a160b7.png
خبير: العام الجديد 2022 سيكون ضبابيا على لبنان وسط بركان الفوضى الاقتصادية
خبير: العام الجديد 2022 سيكون ضبابيا على لبنان وسط بركان الفوضى الاقتصادية
يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية، بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:ويشير عازار إلى أن هذه الانتخابات النيابية "سوف تخلق نوعا من غيمة فوق هذه الفوضى، لأن الشعب اللبناني سيركز كثيرا على موضوع الاستحقاق الانتخابي، وهناك طموح بتغيير إلى حد ما للمعادلات داخل الندوة البرلمانية، لكن في واقع الأمر لن يتحقق ذلك، بسبب قانون الانتخابات المعتمد والذي يصب في مصلحة الأحزاب الحاكمة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054818042_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_5a67d9f511c88bbd3925182df7a491b8.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, نافذة على لبنان, аудио

خبير: العام الجديد 2022 سيكون ضبابيا على لبنان وسط بركان الفوضى الاقتصادية

12:00 GMT 01.01.2022
خبير: العام الجديد 2022 سيكون ضبابيا على لبنان وسط بركان الفوضى الاقتصادية
تابعنا عبر
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
شهد عام 2021 في لبنان تطورات متسارعة وأزمات غير مسبوقة لا تزال تعصف بالبلاد، بين اقتصاد متدهور أدى لانهيار المنظومة المالية مع نهاية العام، وتدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى نسبة فاقت 90%، وفراغ حكومي وخلافات سياسية في الداخل ومع الخارج.
يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية، بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

مما لا شك فيه أن العام الجديد سوف يكون عاما شديد الضبابية، لأن لبنان يمر باستحقاقات سياسية في ظل بركان من الفوضى الاقتصادية والحصار وقانون قيصر، كل هذه العوامل ستتداخل فيما بينها من أجل خلق حالة من الضبابية، متمثلة ببداية عملية الانتخابات النيابية التي من المفترض أن تحصل في 15 مايو/ أيار المقبل.

ويشير عازار إلى أن هذه الانتخابات النيابية "سوف تخلق نوعا من غيمة فوق هذه الفوضى، لأن الشعب اللبناني سيركز كثيرا على موضوع الاستحقاق الانتخابي، وهناك طموح بتغيير إلى حد ما للمعادلات داخل الندوة البرلمانية، لكن في واقع الأمر لن يتحقق ذلك، بسبب قانون الانتخابات المعتمد والذي يصب في مصلحة الأحزاب الحاكمة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:18 GMTعبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو
13:13 GMTمستشار الكاظمي يكشف أسباب زيادة احتياطي العراق النقدي
13:10 GMTاليابان تطرح لقاحا يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا
13:10 GMTأول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة
13:08 GMTعالم يوناني يتوقع تاريخ انتهاء الوباء
13:06 GMTأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
13:06 GMTالحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا وسترون كيف ستصب المصائب على رؤوسكم
13:05 GMTمركز القلب في أسوان يكشف حقيقة وفاة مجدي يعقوب
13:02 GMTشيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو
13:01 GMTحالة من الذعر تصيب طاقم حاملة طائرات بريطانية بسبب مناورات القوات الجوية الروسية
12:53 GMTالاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم
12:49 GMTخبير: حظر طالبان لتنظيم القاعدة وتسليم قادته قد يصبح خطوة نحو الاعتراف بها
12:47 GMTالاتحاد الجزائري: إلغاء غامبيا للمباراة الودية قلة احترام ونقص في الاحترافية
12:38 GMTملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
12:22 GMTقسد تختطف مواطنين في ريف دير الزور شرقي سوريا بغطاء أمريكي
12:15 GMT"فيلق القدس" الإيراني: جنودنا لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق هذا الوعد
12:09 GMTأفضل لاعبة كرة قدم في العالم
12:08 GMTأول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
12:04 GMTما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟
12:01 GMTوكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام