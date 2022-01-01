دعوة أممية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في السودان

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، في بيان اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ66 السودان: "يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف السودانية بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة السياسية الحالية".كما حث المبعوث الأممي، السلطات السودانية على "احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية"، حسب البيان ذاته.هذا وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".وتابع: "التوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 6 أشخاص، عقب مشاركتهم في مليونية 30 ديسمبر يوم الخميس الماضي، والتي تطالب بسلطة مدنية كاملة وترفض الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء.
طالبت الأمم المتحدة الأطراف السودانية بإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، في بيان اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ66 السودان: "يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف السودانية بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
وأوضح "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ والاعتداءات على الصحفيين، والانتهاكات بحق حرية الصحافة والحقوق الأساسية، لا يساهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه "يجب وقفُ هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مُرتكبيها إلى العدالة".
كما حث المبعوث الأممي، السلطات السودانية على "احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية"، حسب البيان ذاته.
هذا وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.
وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".
وأضاف: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".
وتابع: "التوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 6 أشخاص، عقب مشاركتهم في مليونية 30 ديسمبر يوم الخميس الماضي، والتي تطالب بسلطة مدنية كاملة وترفض الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء.