زعيم كوريا الشمالية: 2022 سيكون عام "المعركة المميتة"

وهكذا، لم يولي كيم جونغ أون، في خطابه خلال الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية لحزب العمال، اهتمامًا خاصًا للعلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع التركيز على التحديات الداخلية. وبحسب قوله، كان عام 2021 عام "نصر عظيم".وقالت الوكالة: "لقد أعلن الأمين العام (كيم جونغ أون - محرر) أن معركة عام 2022 هي معركة مميتة هائلة يجب نشرها بحزم ويجب كسبها دون أدنى تأخير من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية، من أجل الشعب الكوري الشمالي العظيم والأحفاد المحبوبين".على مدار العامين الماضيين، لم يوجه كيم جونغ أون خطابًا للأمة بمناسبة العام الجديد. وبدلاً من ذلك، تنقل أفكاره إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام.وفي الخطاب الرئيسي "حول اتجاهات عمل الحزب والدولة في عام 2022"، لخص الزعيم الكوري الشمالي نتائج العام، وتطرق إلى الزراعة، والبناء، وتقوية هيكل الحزب، وتطوير الاقتصاد، والصناعة، والعلوم والصحة، وكذلك الإشارة بإيجاز إلى تحسين قوات الدفاع في البلاد.
أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في تلخيصه لنتائج العام، عن الحاجة إلى كسب "المعركة المميتة الكبرى" في عام 2022، حسب وكالة التلغراف المركزية في البلاد.
وهكذا، لم يولي كيم جونغ أون، في خطابه خلال الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية لحزب العمال، اهتمامًا خاصًا للعلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع التركيز على التحديات الداخلية. وبحسب قوله، كان عام 2021 عام "نصر عظيم".
وقالت الوكالة: "لقد أعلن الأمين العام (كيم جونغ أون - محرر) أن معركة عام 2022 هي معركة مميتة هائلة يجب نشرها بحزم ويجب كسبها دون أدنى تأخير من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية، من أجل الشعب الكوري الشمالي العظيم والأحفاد المحبوبين".
على مدار العامين الماضيين، لم يوجه كيم جونغ أون خطابًا للأمة بمناسبة العام الجديد. وبدلاً من ذلك، تنقل أفكاره إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام.
وفي الخطاب الرئيسي "حول اتجاهات عمل الحزب والدولة في عام 2022"، لخص الزعيم الكوري الشمالي نتائج العام، وتطرق إلى الزراعة، والبناء، وتقوية هيكل الحزب، وتطوير الاقتصاد، والصناعة، والعلوم والصحة، وكذلك الإشارة بإيجاز إلى تحسين قوات الدفاع في البلاد.