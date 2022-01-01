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"سنفعلها خلال 48 ساعة فقط" ... مسؤول عسكري إيراني يحذر من أي خطأ
"سنفعلها خلال 48 ساعة فقط" ... مسؤول عسكري إيراني يحذر من أي خطأ
هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، بتدمير جميع مصالح أعداء إيران في المنطقة خلال 48 ساعة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T16:54+0000
2022-01-01T16:54+0000
أخبار إيران
إيران
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قال اللواء رحيم صفوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، إنه "إذا أقدم أعداء طهران على أي خطأ، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستدمر جميع مصالح الأعداء في المنطقة بغضون 48 ساعة".وأكد صفوي، أمام طلاب "جامعة الدفاع الوطني العليا" التابعة لسلاح البحر الاستراتيجي في الجيش الإيراني، أن "طهران تقوم بحراسة السفن التجارية والناقلات التابعة للجمهورية الإسلامية بواسطة المدمرات".ولفت صفوي إلى "أن أمريكا وأذنابها أطلقت تهديدات كبيرة بهدف إفشال مهمة القطع البحرية 75، لكن الأخيرة واصلت طريقها على مدى 150 يوما من دون أن ترسو في ميناء أي دولة، وبلغت مقصدها وسط ترحيب الروس".ولفت إلى أن "نجاح القوة البحرية الإيرانية في إنجاز هذه المهمة، مؤشر على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى".
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أخبار إيران, إيران

"سنفعلها خلال 48 ساعة فقط" ... مسؤول عسكري إيراني يحذر من أي خطأ

16:54 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Iranian Army office
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هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، بتدمير جميع مصالح أعداء إيران في المنطقة خلال 48 ساعة.
قال اللواء رحيم صفوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، إنه "إذا أقدم أعداء طهران على أي خطأ، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستدمر جميع مصالح الأعداء في المنطقة بغضون 48 ساعة".
وأكد صفوي، أمام طلاب "جامعة الدفاع الوطني العليا" التابعة لسلاح البحر الاستراتيجي في الجيش الإيراني، أن "طهران تقوم بحراسة السفن التجارية والناقلات التابعة للجمهورية الإسلامية بواسطة المدمرات".
وأضاف أن "البحرية الاستراتيجية للجيش تقوم بعملها بشكل جيد في حراسة السفن التجارية وناقلات الجمهورية الإسلامية في المياه المفتوحة وخاصة في البحر الأحمر".
ولفت صفوي إلى "أن أمريكا وأذنابها أطلقت تهديدات كبيرة بهدف إفشال مهمة القطع البحرية 75، لكن الأخيرة واصلت طريقها على مدى 150 يوما من دون أن ترسو في ميناء أي دولة، وبلغت مقصدها وسط ترحيب الروس".
ولفت إلى أن "نجاح القوة البحرية الإيرانية في إنجاز هذه المهمة، مؤشر على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى".
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