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شواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي
شواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي
صرحت السلطات المحلية لمدينة لوس أنجلوس إن "الشواطئ على طول مقاطعة لوس أنجلوس الجنوبية وساحل مقاطعة أورانج أغلقت اليوم بسبب تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:55+0000
2022-01-01T14:55+0000
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وأضافت السلطات أن "خط الصرف الصحي الرئيسي تعطل بعد ظهر يوم الخميس الماضي في مدينة كارسون وتم تصريف 6 ملايين إلى 7 ملايين جالون (22.7-26.5 مليون لتر) من مياه الصرف الصحي في قناة "دومينغيز"، وهو ممر مائي يصب في ميناء لوس أنجلوس" حسب موقع "ستار أدفرتايزر".وقامت المسؤولة الصحية في مدينة لونج بيتش، د. أنيسة ديفيس، بإغلاق مؤقت لجميع مناطق السباحة في شواطئ المدينة التي تبلغ مساحتها حوالي 7 أميال (11.3 كيلومترًا).وأغلقت إدارة الصحة العامة في المقاطعة التابعة لمدينة لوس أنجلوس شواطئ "كابريللو" و"بوينت فيرمن" و"وايت بونت بارك" و"رويال بالم" و"رانتشو بالوز فيرديس"، وكان "سيل بيتش" من بين المناطق المغلقة في مقاطعة أورانج المجاورة.وتم إلغاء سباق "بولار بير" السنوي السبعين للسباحة، والذي يجذب عادةً مئات الأشخاص إلى شاطئ "كابريللو" في سان بيدرو لقضاء يوم رأس السنة.وقالت السلطات إن "الشواطئ ستبقى مغلقة حتى يظهر اختبار عينات المياه أن مستويات البكتيريا ضمن معايير الولاية".ودعت جانيس هان، المشرفة على المقاطعة، إلى "إجراء تحقيق من قبل منطقة الصرف الصحي بالمقاطعة لتحديد ما إذا كان التسرب ناتجًا عن تلف أو خلل في البنية التحتية".وقالت في بيان: "انسكاب مياه مجاري بهذا الحجم أمر خطير وغير مقبول، ونحن بحاجة إلى فهم ما حدث".
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العالم, أمريكا

شواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي

14:55 GMT 01.01.2022
© Depositphotos / Marenka1الصرف الصحي
الصرف الصحي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / Marenka1
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صرحت السلطات المحلية لمدينة لوس أنجلوس إن "الشواطئ على طول مقاطعة لوس أنجلوس الجنوبية وساحل مقاطعة أورانج أغلقت اليوم بسبب تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة".
وأضافت السلطات أن "خط الصرف الصحي الرئيسي تعطل بعد ظهر يوم الخميس الماضي في مدينة كارسون وتم تصريف 6 ملايين إلى 7 ملايين جالون (22.7-26.5 مليون لتر) من مياه الصرف الصحي في قناة "دومينغيز"، وهو ممر مائي يصب في ميناء لوس أنجلوس" حسب موقع "ستار أدفرتايزر".
وقامت المسؤولة الصحية في مدينة لونج بيتش، د. أنيسة ديفيس، بإغلاق مؤقت لجميع مناطق السباحة في شواطئ المدينة التي تبلغ مساحتها حوالي 7 أميال (11.3 كيلومترًا).
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
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أمس, 14:08 GMT
وأغلقت إدارة الصحة العامة في المقاطعة التابعة لمدينة لوس أنجلوس شواطئ "كابريللو" و"بوينت فيرمن" و"وايت بونت بارك" و"رويال بالم" و"رانتشو بالوز فيرديس"، وكان "سيل بيتش" من بين المناطق المغلقة في مقاطعة أورانج المجاورة.
وتم إلغاء سباق "بولار بير" السنوي السبعين للسباحة، والذي يجذب عادةً مئات الأشخاص إلى شاطئ "كابريللو" في سان بيدرو لقضاء يوم رأس السنة.
وقالت السلطات إن "الشواطئ ستبقى مغلقة حتى يظهر اختبار عينات المياه أن مستويات البكتيريا ضمن معايير الولاية".
ودعت جانيس هان، المشرفة على المقاطعة، إلى "إجراء تحقيق من قبل منطقة الصرف الصحي بالمقاطعة لتحديد ما إذا كان التسرب ناتجًا عن تلف أو خلل في البنية التحتية".
وقالت في بيان: "انسكاب مياه مجاري بهذا الحجم أمر خطير وغير مقبول، ونحن بحاجة إلى فهم ما حدث".
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