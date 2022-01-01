https://arabic.sputniknews.com/20220101/شواطئ-كاليفورنيا-تغرق-بـ26-مليون-متر-مكعب-من-مياه-الصرف-الصحي-1054825510.html

شواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي

شواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي

صرحت السلطات المحلية لمدينة لوس أنجلوس إن "الشواطئ على طول مقاطعة لوس أنجلوس الجنوبية وساحل مقاطعة أورانج أغلقت اليوم بسبب تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة". 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T14:55+0000

2022-01-01T14:55+0000

2022-01-01T14:55+0000

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وأضافت السلطات أن "خط الصرف الصحي الرئيسي تعطل بعد ظهر يوم الخميس الماضي في مدينة كارسون وتم تصريف 6 ملايين إلى 7 ملايين جالون (22.7-26.5 مليون لتر) من مياه الصرف الصحي في قناة "دومينغيز"، وهو ممر مائي يصب في ميناء لوس أنجلوس" حسب موقع "ستار أدفرتايزر".وقامت المسؤولة الصحية في مدينة لونج بيتش، د. أنيسة ديفيس، بإغلاق مؤقت لجميع مناطق السباحة في شواطئ المدينة التي تبلغ مساحتها حوالي 7 أميال (11.3 كيلومترًا).وأغلقت إدارة الصحة العامة في المقاطعة التابعة لمدينة لوس أنجلوس شواطئ "كابريللو" و"بوينت فيرمن" و"وايت بونت بارك" و"رويال بالم" و"رانتشو بالوز فيرديس"، وكان "سيل بيتش" من بين المناطق المغلقة في مقاطعة أورانج المجاورة.وتم إلغاء سباق "بولار بير" السنوي السبعين للسباحة، والذي يجذب عادةً مئات الأشخاص إلى شاطئ "كابريللو" في سان بيدرو لقضاء يوم رأس السنة.وقالت السلطات إن "الشواطئ ستبقى مغلقة حتى يظهر اختبار عينات المياه أن مستويات البكتيريا ضمن معايير الولاية".ودعت جانيس هان، المشرفة على المقاطعة، إلى "إجراء تحقيق من قبل منطقة الصرف الصحي بالمقاطعة لتحديد ما إذا كان التسرب ناتجًا عن تلف أو خلل في البنية التحتية".وقالت في بيان: "انسكاب مياه مجاري بهذا الحجم أمر خطير وغير مقبول، ونحن بحاجة إلى فهم ما حدث".

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