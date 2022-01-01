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شيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو
شيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن بعض الأماني التي تحلم بتحقيقها في 2022. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:02+0000
2022-01-01T13:02+0000
مجتمع
منوعات
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، وأشارت إلى أنها تحلم بالأوسكار وتتمنى إنجاب مزيد من الأطفال.وأضافت شيرين أنهم لو خيروها في أن تكون شخصا آخر لتمنت أن تكون مكان الملاكم الراحل محمد علي كلاي، ولاعب المنتخب المصري، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.وعن أفضل فرح أحيته ولم تنسه طوال حياتها، كشفت شيرين أنه كان لأسرة جزائرية، وأقيم في أحد المزارع بالعاصمة الفرنسية باريس وأنها كانت سعيدة من انبهارهم بغنائها رغم أنهم لا يفهموا معنى الأغاني.وأما عن أفضل يوم في حياتها، أكدت أنه يوم ميلاد ابنتها مريم وأنها تتمنى أن يعود هذا اليوم كثيرا نظرا لأنه اليوم الذي أصبحت فيه أم.
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مجتمع, منوعات, شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

شيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو

13:02 GMT 01.01.2022
© Photo / Facebook/OfficialSherineالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / Facebook/OfficialSherine
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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن بعض الأماني التي تحلم بتحقيقها في 2022.
وقالت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، وأشارت إلى أنها تحلم بالأوسكار وتتمنى إنجاب مزيد من الأطفال.
وأضافت شيرين أنهم لو خيروها في أن تكون شخصا آخر لتمنت أن تكون مكان الملاكم الراحل محمد علي كلاي، ولاعب المنتخب المصري، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وردا على سؤال "من تختار لتخرج وتقضي يوما معه لو أمامها آسر ياسين وظافر العابدين وبراد بيت"، أجابت شيرين "أخرج مع براد بيت عشان هو مش هيفهم حاجة وأخليه يقعد يغازلني وممكن نرقص مع بعض رقصة سلو وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا".

وعن أفضل فرح أحيته ولم تنسه طوال حياتها، كشفت شيرين أنه كان لأسرة جزائرية، وأقيم في أحد المزارع بالعاصمة الفرنسية باريس وأنها كانت سعيدة من انبهارهم بغنائها رغم أنهم لا يفهموا معنى الأغاني.
وأما عن أفضل يوم في حياتها، أكدت أنه يوم ميلاد ابنتها مريم وأنها تتمنى أن يعود هذا اليوم كثيرا نظرا لأنه اليوم الذي أصبحت فيه أم.
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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