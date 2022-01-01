صادرات إيران من المنتجات الزراعية والغذائية تبلغ 3.4 مليار دولار

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن إيران قامت بتصدير 5.431 مليون طن من المنتجات الغذائية والزراعية للخارج، خلال الثمانية أشهر الماضية، في الفترة من 21 مارس/ آذار، حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ونقلت الوكالة عن لسان محمد قرباني في تصريح له، اليوم، أن قيمة صادرات هذه المنتجات بلغت 3.345 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهم المنتجات الزراعية التي تم تصديرها في الشهور الثمانية، هي: الفستق بقيمة 654 مليون دولار والطماطم بـ 259 مليون دولار.وقامت إيران بتصدير منتج البطيخ بقيمة 181 مليون دولار، والتمور بمبلغ 150 مليون دولار، والتفاح بقيمة 131 مليون دولار.وفي المقابل، أكد مساعد شؤون الاقتصاد والتخطيط بوزارة الزراعة الإيرانية، محمد قرباني، استيراد 20.724 مليون طن سلعا أساسية زراعية وأعلاف بقيمة 11.528 مليار دولار في الفترة المذكورة.
كشف مساعد شؤون الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة الإيرانية، محمد قرباني، اليوم السبت، عن حجم صادرات بلاده من المنتجات الزراعية والغذائية.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن إيران قامت بتصدير 5.431 مليون طن من المنتجات الغذائية والزراعية للخارج، خلال الثمانية أشهر الماضية، في الفترة من 21 مارس/ آذار، حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ونقلت الوكالة عن لسان محمد قرباني في تصريح له، اليوم، أن قيمة صادرات هذه المنتجات بلغت 3.345 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهم المنتجات الزراعية التي تم تصديرها في الشهور الثمانية، هي: الفستق بقيمة 654 مليون دولار والطماطم بـ 259 مليون دولار.