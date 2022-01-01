صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو

ونشرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ملامسة صاعقة رعدية لأطول أبراج مدينة دبي، وهو برج خليفة، وذلك في الوقت الذي تشهد مناطق مختلفة من الإمارات سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد قد دعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، مناديا بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.
ضربت صاعقة رعدية، اليوم السبت، قمة برج خليفة في إمارة دبي، التي تشهد هطول أمطار شديدة منذ ساعات.
ونشرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ملامسة صاعقة رعدية لأطول أبراج مدينة دبي، وهو برج خليفة، وذلك في الوقت الذي تشهد مناطق مختلفة من الإمارات سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.
وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد قد دعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، مناديا بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.