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صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو
صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو
ضربت صاعقة رعدية، اليوم السبت، قمة برج خليفة في إمارة ‎دبي، التي تشهد هطول أمطار شديدة منذ ساعات. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:36+0000
2022-01-01T19:36+0000
عالم
برج خليفة
دبي
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ونشرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ملامسة صاعقة رعدية لأطول أبراج مدينة دبي، وهو برج خليفة، وذلك في الوقت الذي تشهد مناطق مختلفة من الإمارات سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد قد دعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، مناديا بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.
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عالم, برج خليفة, دبي

صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو

19:36 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceبرج خليفة في دبي
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
ضربت صاعقة رعدية، اليوم السبت، قمة برج خليفة في إمارة ‎دبي، التي تشهد هطول أمطار شديدة منذ ساعات.
ونشرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ملامسة صاعقة رعدية لأطول أبراج مدينة دبي، وهو برج خليفة، وذلك في الوقت الذي تشهد مناطق مختلفة من الإمارات سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.
وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد قد دعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، مناديا بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.
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