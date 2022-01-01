أشار صحفيو "iReactor" إلى أن تعزيز قوات الغواصات التابعة للبحرية الروسية يسبب الخوف والذعر في الناتو. وبحسب المقال، لم يكن الاستراتيجيون الغربيون مستعدين لقدرة الغواصات الروسية على أداء مناورات سرية.في ربيع هذا العام، اختفت فجأة غواصة "روستوف نا دونو"، عند عبورها من مدينة كرونشتاد الروسية إلى البحر الأبيض المتوسط ، من جميع شاشات الرادار التابعة لتحالف شمال الأطلسي، وحافظت على اتصالها مع مقر البحرية الروسية.قال مؤلفو المقال: "بالنسبة للغرب، فإن الانتصار التالي للغواصة الروسية في لعبة القط والفأر تحت الماء يشهد على التهديد الحقيقي للعدو وقوته".ذكر صحفيو "iReactor" أن لدى الغواصات النووية الروسية إمكانية المناورة السرية أيضًا. ولخصوا، في الآونة الأخيرة، مخاوف دول الناتو من "اختفاء" تسع غواصات نووية تابعة لأسطول المحيط الهادئ من قاعدة البحرية الروسية في كامتشاتكا، والتي ذهبت سرا إلى المناوبة في مناطق مختلفة من المحيط العالمي.
في السنوات الأخيرة، تم تعزيز أسطول الغواصات الروسي بعدة أنواع من الغواصات القوية، والتي تتميز بالسرية الفريدة لأفعالها.
أشار صحفيو "iReactor" إلى أن تعزيز قوات الغواصات التابعة للبحرية الروسية يسبب الخوف والذعر في الناتو. وبحسب المقال، لم يكن الاستراتيجيون الغربيون مستعدين لقدرة الغواصات الروسية على أداء مناورات سرية.
في ربيع هذا العام، اختفت فجأة غواصة "روستوف نا دونو"، عند عبورها من مدينة كرونشتاد الروسية إلى البحر الأبيض المتوسط ، من جميع شاشات الرادار التابعة لتحالف شمال الأطلسي، وحافظت على اتصالها مع مقر البحرية الروسية.
قال مؤلفو المقال: "بالنسبة للغرب، فإن الانتصار التالي للغواصة الروسية في لعبة القط والفأر تحت الماء يشهد على التهديد الحقيقي للعدو وقوته".
ذكر صحفيو "iReactor" أن لدى الغواصات النووية الروسية إمكانية المناورة السرية أيضًا. ولخصوا، في الآونة الأخيرة، مخاوف دول الناتو من "اختفاء" تسع غواصات نووية تابعة لأسطول المحيط الهادئ من قاعدة البحرية الروسية في كامتشاتكا، والتي ذهبت سرا إلى المناوبة في مناطق مختلفة من المحيط العالمي.